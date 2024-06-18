《中國監管》抖音處置２﹒５萬帳號，涉以交友婚嫁等騙老人互動

《經濟通通訊社１８日專訊》抖音安全中心表示，平台對以交友婚嫁名義、無厘頭誇讚方式

騙取老年人互動行為進行了重點打擊，近一個月來處置重度騙互動帳號２﹒５萬例，對違規帳號

進行了限制傳播或永久限制投稿等處罰；其中，累計處置交友婚嫁類、無厘頭誇讚類內容

１３﹒５萬例，對違規內容進行了限制傳播或下架處罰。

抖音安全中心持續開展老年人保護內容專項治理行動，打擊針對老年用戶的惡意誘導、騙讚

、騙互動等行為。平台在日常審核中發現，部分違規帳號發布「帥老頭你來了，有個小老太看上

你了，非要見見你，見不了回個話」、「帥老頭子出來，給小老太點個讚唄，來年掙千萬，歡迎

合拍」、「弟弟非常欣賞姐姐」等內容，利用老年人的戀愛情感需求，編造交友話術，迷惑部分

中老年用戶，誘導用戶與其互動。另有部分違規帳號發布「大網紅，你也太牛了吧」、「大網紅

，你是全網的王者」、「英雄，你太棒了，你的英雄事跡傳遍大江南北，看到視頻請回覆一下」

等無厘頭誇讚的內容，利用中老年的網絡認知偏差，誘導他們點讚、關注並與其互動。

抖音安全中心指，上述騙互動行為嚴重違反平台規則，平台對違規帳號進行了嚴厲處置，未

來將對各類面向老年人的騙互動陷阱及情感誘導行為進行持續打擊，保障老年人權益，營造安全

、可信賴的用網環境。（ｓｌ）

