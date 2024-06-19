  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

19/06/2024 10:27

【歐盟加稅】丁薛祥晤歐盟副主席，指加徵關稅不利歐盟綠色轉型

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國國務院副總理丁薛祥昨（１８日）在比利時布魯塞爾會見
歐盟委員會執行副主席謝夫喬維奇，共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。席間丁薛祥強調
，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主
義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。
　　丁薛祥稱，希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲
滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩
擦，而中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。
　　丁薛祥又稱，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，將歐盟作為中國特色大國外交的重
要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。雙方要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型
合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭。
　
＊歐方表示願同中方通過對話妥處分歧＊
　
　　謝夫喬維奇則表示，歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧，並指中國在
全球事務中具有舉足輕重的影響力，同中國保持良好關係對歐盟至關重要。歐方讚賞中方推動綠
色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推
動《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會取得成功，引領全球環境和氣候治理。
（ｅｗ）

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金