【歐盟加稅】丁薛祥晤歐盟副主席，指加徵關稅不利歐盟綠色轉型

《經濟通通訊社１９日專訊》中國國務院副總理丁薛祥昨（１８日）在比利時布魯塞爾會見

歐盟委員會執行副主席謝夫喬維奇，共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。席間丁薛祥強調

，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主

義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。

丁薛祥稱，希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲

滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩

擦，而中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

丁薛祥又稱，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，將歐盟作為中國特色大國外交的重

要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。雙方要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型

合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭。



＊歐方表示願同中方通過對話妥處分歧＊



謝夫喬維奇則表示，歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧，並指中國在

全球事務中具有舉足輕重的影響力，同中國保持良好關係對歐盟至關重要。歐方讚賞中方推動綠

色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推

動《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會取得成功，引領全球環境和氣候治理。

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