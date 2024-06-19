【陸家嘴論壇】潘功勝：人行堅持支持性的貨幣政策立場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上

表示，今年以來，全球通脹高位降溫，但仍有較強的粘性。歐央行等一些央行已經開始降息，一

些央行還在觀察，預期今年晚些時候可能也會降息，但總體上還保持著高利率、限制性的貨幣政

策立場。中國的情況不同，中國貨幣政策的立場是支持性的，為經濟持續回升向好提供金融支持

。人民幣在複雜的形勢下保持著基本穩定。



＊靈活運用利率、存款準備金率等政策工具，不大放大收＊



潘功勝表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，支持鞏固

和增強經濟回升向好態勢，為經濟社會發展營造良好的貨幣金融環境。在調控中將注重把握和處

理好三方面關係：一是短期與長期的關係。把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重要考量，

靈活運用利率、存款準備金率等政策工具，同時保持政策定力，不大放大收。

二是穩增長與防風險的關係。統籌兼顧支持實體經濟增長與保持金融機構自身健康性的關係

，堅持在推動經濟高質量發展中防范化解金融風險。

三是內部與外部的關係。主要考慮國內經濟金融形勢需要進行調控，兼顧其他經濟體經濟和

貨幣政策周期的外溢影響。

