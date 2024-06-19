【陸家嘴論壇】潘功勝：對金融數據擠水分，不是貨幣政策發生變化

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上

表示，規範市場行為的措施短期內會對金融總量數據產生「擠水分」效應，但並不意味著貨幣政

策立場發生變化，而是更加有利於提升貨幣政策傳導效率；有利於均衡信貸增長節奏，緩解資源

配置扭曲，減少資金空轉套利，防範化解金融風險；有利於金融高質量服務經濟社會發展及金融

機構、金融市場健康發展。



＊弱化存貸款「衝時點」，整頓手工補息＊



潘功勝表示，今年以來，人行會同國家統計局優化季度金融業增加值覈算方式，由之前主要

基於存貸款增速的推算法改成了收入法，更真實地反映金融業增加值水平，弱化一些地方政府和

金融機構存貸款「衝時點」行為。

同時，也注意到，經過幾十年的商業化、市場化進程，一些金融機構仍然有著很強的「規模

情結」，並且以內捲、非理性競爭的方式實現規模的快速擴張，這是不應該的。對於一些不合理

的、容易消減貨幣政策傳導的市場行為，人行將加強規範，包括促進信貸均衡投放、治理和防範

資金空轉、整頓手工補息等。

