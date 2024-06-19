【陸家嘴論壇】潘功勝：７天逆回購利率已基本成為主要政策利率

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行長潘功勝今日２０２４陸家嘴論

壇上表示，未來可考慮明確以某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，７天期逆回購操作利

率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短

及長的傳導關係。同時，持續改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ），針對部分報價利率顯著偏

離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高ＬＰＲ報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

他又表示，目前，中國的利率走廊已初步成形，上廊是常備借貸便利（ＳＬＦ）利率，下廊

是超額存款準備金利率，總體上寬度是比較大的。這有利於充分發揮市場定價的作用，保持足夠

的彈性和靈活性。從近段時間貨幣市場利率走勢看，市場利率已經能夠圍繞政策利率中樞平穩運

行，波動區間明顯收窄。如果未來考慮更大程度發揮利率調控作用，需要、也有條件給市場傳遞

更加清晰的利率調控目標信號，讓市場心裏更有底。除了需要明確主要政策利率以外，可能還需

要配合適度收窄利率走廊的寬度。

人民銀行今日進行的７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，該１﹒８％利率由去年８月至

今維持不變；５月１年期ＬＰＲ為３﹒４５％，連續第九個月持穩，５年期以上ＬＰＲ為

３﹒９５％，連續三個月不變。





