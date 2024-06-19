  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

19/06/2024 10:31

【陸家嘴論壇】潘功勝：７天逆回購利率已基本成為主要政策利率

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行長潘功勝今日２０２４陸家嘴論
壇上表示，未來可考慮明確以某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，７天期逆回購操作利
率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短
及長的傳導關係。同時，持續改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ），針對部分報價利率顯著偏
離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高ＬＰＲ報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。
　　他又表示，目前，中國的利率走廊已初步成形，上廊是常備借貸便利（ＳＬＦ）利率，下廊
是超額存款準備金利率，總體上寬度是比較大的。這有利於充分發揮市場定價的作用，保持足夠
的彈性和靈活性。從近段時間貨幣市場利率走勢看，市場利率已經能夠圍繞政策利率中樞平穩運
行，波動區間明顯收窄。如果未來考慮更大程度發揮利率調控作用，需要、也有條件給市場傳遞
更加清晰的利率調控目標信號，讓市場心裏更有底。除了需要明確主要政策利率以外，可能還需
要配合適度收窄利率走廊的寬度。
　　人民銀行今日進行的７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，該１﹒８％利率由去年８月至
今維持不變；５月１年期ＬＰＲ為３﹒４５％，連續第九個月持穩，５年期以上ＬＰＲ為
３﹒９５％，連續三個月不變。
　　
　　

【你點睇】港大校政風波續發酵，蔡若蓮指若大學無法良好管治當局可收回撥款，你認為政府介入會否影響院校自主？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金