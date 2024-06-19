【陸家嘴論壇】潘功勝：把國債買賣納入貨幣政策工具不是量化寬鬆

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行行長潘功勝今日２０２４陸家嘴

論壇上表示，把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆，而是將其定位於基礎貨幣投

放渠道和流動性管理工具，既有買也有賣，與其他工具綜合搭配，共同營造適宜的流動性環境。

他又指，美國硅谷銀行的風險事件啟示我們，中央銀行需要從宏觀審慎角度觀察、評估金融

市場的狀況，及時校正和阻斷金融市場風險的累積，當前特別是要關注一些非銀主體大量持有中

長期債券的期限錯配和利率風險，保持正常向上傾斜的收益率曲線，保持市場對投資的正向激勵

作用。



＊發揮結構性貨幣政策工具的牽引帶動，提升政策透明度＊



潘功勝表示，傳統意義上，貨幣政策是總量工具，但中國經濟運行中，很多矛盾和挑戰是結

構性的，結構調不好，總量調控也很難有效發揮作用。人民銀行一直在探索發揮結構性貨幣政策

工具的牽引帶動作用。實踐中，積累了一些經驗和做法。比如，結構性貨幣政策工具應堅持「聚

焦重點、合理適度、有進有退」的基本原則，定位於常規總量工具的有益補充，通過內嵌激勵機

制，以市場化方式引導金融機構優化信貸結構，並注重防範道德風險。

提升貨幣政策透明度，健全可置信、常態化、制度化的政策溝通機制，做好政策溝通和預期

引導。現代貨幣政策框架的重要特徵之一，是央行能夠把政策考慮和未來展望，及時與市場和公

眾進行比較透明、清晰的溝通。透明度提高後，政策的可理解性和權威性都會增強，市場對未來

貨幣政策動向，會自發形成穩定預期，合理優化自身決策，貨幣政策調控就會事半功倍。

