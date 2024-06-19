《國企紅籌》新華製藥（７１９）：取得普瑞巴林膠囊藥品註冊證書

《經濟通通訊社１９日專訊》新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）公布，收到國

家藥品監督管理局核准簽發的普瑞巴林膠囊（１５０ｍｇ，７５ｍｇ）《藥品註冊證書》。普瑞

巴林膠囊用於治療帶狀皰疹後神經痛、纖維肌痛，屬於《國家基本藥物目錄》、《國家基本醫療

保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０２３年）》乙類品種。

據相關數據顯示，２０２３年中國城市公立醫院普瑞巴林膠囊銷售額達３﹒９１億元人民

幣。（ｋｋ）

