《國企紅籌》新華製藥（７１９）：取得普瑞巴林膠囊藥品註冊證書

《經濟通通訊社１９日專訊》新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）公布，收到國
家藥品監督管理局核准簽發的普瑞巴林膠囊（１５０ｍｇ，７５ｍｇ）《藥品註冊證書》。普瑞
巴林膠囊用於治療帶狀皰疹後神經痛、纖維肌痛，屬於《國家基本藥物目錄》、《國家基本醫療
保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０２３年）》乙類品種。
據相關數據顯示，２０２３年中國城市公立醫院普瑞巴林膠囊銷售額達３﹒９１億元人民
幣。（ｋｋ）
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19/06/2024 17:36
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家藥品監督管理局核准簽發的普瑞巴林膠囊（１５０ｍｇ，７５ｍｇ）《藥品註冊證書》。普瑞
巴林膠囊用於治療帶狀皰疹後神經痛、纖維肌痛，屬於《國家基本藥物目錄》、《國家基本醫療
保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０２３年）》乙類品種。
據相關數據顯示，２０２３年中國城市公立醫院普瑞巴林膠囊銷售額達３﹒９１億元人民
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