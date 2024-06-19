《神州頭條》財經報章頭版摘要：國稅總局稱沒有倒查３０年的安排

《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對防汛抗旱工作作出重要指示

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國家主席習近平１８日對防汛抗旱工作作出重要指示。習近平指出，近期，南方多地持續出現強

降雨，廣東、福建等地發生洪澇和地質災害，造成人員傷亡和財產損失，北方部分地區旱情發展

迅速，南澇北旱特徵明顯。



國稅總局：沒有倒查２０年、３０年的安排

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近期，有反映部分地區發生稅務部門針對企業納稅問題「倒查３０年」及要求企業補稅的情況。

國家稅務總局有關部門負責人１８日在答記者問時表示，稅務部門沒有組織開展全國性、行業性

、集中性的稅務檢查，更沒有倒查２０年、３０年的安排。



與巨頭掰手腕的「國貨之光」

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在福建省晉江市經濟開發區數十平方公里的範圍內，科學實驗室、企業廠房、物流基地比肩而立

，涉及鞋服產業鏈上中下遊的各個環節。晉江「中國鞋都」的金字招牌享譽中外。在這裏，安踏

、３６１度等一批運動鞋服頭部品牌被譽為「國貨之光」：競相打造比肩國際一流的運動科技，

奮力完成對耐克、阿迪達斯的追趕乃至超越……





《上海證券報》



２０２４陸家嘴論壇今日開幕

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２０２４陸家嘴論壇今日拉開大幕，世界目光聚焦「陸家嘴時間」。「論壇主題與『五篇大文章

』相呼應，將為行業創造新的發展機遇」、「重新審視站在全新起點上，如何進一步推進上海國

際金融中心建設」、「預計資本市場支持科技創新強度有望提升」……在本屆陸家嘴論壇開幕之

際，各方雲集，期待熱切。



中證監：堅決防止股市異常波動

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中證監市場監管一司黨支部１８日發布題為《以強監管、防風險推動資本市場高質量發展》的文

章。其中提到，在市場准入、日常監管、現場檢查等環節增強監管穿透力，特別是要對各類違法

違規保持「零容忍」高壓態勢。嚴把發行上市、牌照發放、產品註冊等准入關。



發揮「超級聯繫人」優勢，與內地交易所合作空間廣闊

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在２０２４陸家嘴論壇開幕前夕，港交所集團行政總裁陳翊庭在接受採訪時表示，未來港交所將

持續優化生態圈，扮演好連接內地與世界的「橋梁」角色，繼續探索與內地交易所的合作共贏。

港交所將緊貼國家發展戰略，支持科創企業赴港上市、推進綠色金融新機遇。





《證券時報》



「兩重」「雙新」政策見效，各類資金將加快落地

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發改委新聞發言人李超透露，「兩重」（發行超長期特別國債支持重大戰略實施和重點領域安全

能力建設）、「雙新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策的落地見效是未來切實鞏

固和增強經濟回升向好態勢的兩大抓手。目前「雙新」工作深入推進，政策效果已有初步體現。



上海商用密碼產業聚勢遠航

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在長三角Ｇ６０科創走廊最東端的上海松江泗涇，國內領先的商用密碼產業集群正嶄露頭角。

２０２３年３月，面積達６﹒８萬平方米的Ｇ６０商用密碼產業基地一期工程交付使用，此後，

格爾軟件、浪潮集團、智巡檢測等商用密碼、網絡安全領域的明星企業紛紛入駐，企業數量超過

３０家。



以強監管、防風險推動資本市場高質量發展

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中證監市場監管一司黨支部１８日發布題為《以強監管、防風險推動資本市場高質量發展》的文

章。其中提到，要牢記監管主責主業，堅持以強監管、防風險推動資本市場高質量發展，服務中

國式現代化建設大局。（ｌｃ）

