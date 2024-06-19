《鍾之日記》中央加持央企，恒指狂飆五百

《鍾之日記》６月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



２０２４陸家嘴論壇今日（１９日）開幕，國家級金融監管機構高層傾巢而出，宣布一系列

提振Ａ股消息和貨幣政策立場。不過市場期待的重磅消息對滬深股市沒有帶來提振，滬深股市全

日震盪走低，滬綜指收跌０﹒４％，報３０１８點，深成指更跌１﹒０７％。將獲政策加持的上

海科創板，科創５０指數亦收跌０﹒７％。兩市全日成交再收縮至７０４５億元人民幣，按日減

少４％。

香江魚缸反而跑出，全因獲中央出手加持央企港股，國資委旗下中國國新控股宣布，旗下國

新投資認購「港股通央企紅利ＥＴＦ」首發份額，以彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值

，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

儘管國新投資未有公布買入規模，而該三隻ＥＴＦ尚未公開在二手市場買賣，港股今日受提

振，強勢收漲，恒生全日急彈逾五百點，重上萬八關，午後最多升５３３點，高見１８４４８。

恒指最終收報１８４３０，升５１４點或２﹒９％；國指升２１９點或３﹒５％，報６５８７。

大市全日成交增至１１２７﹒５８億元。



＊國家隊再出手，中海油漲近６％＊



國家隊出手救市，國新控股旗下國新投資認購了廣發、南方、景順長城等基金公司發行的首

批中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ。這是國家隊繼去年１２月增持中證國新央企科技類指數基金

後，再度出手買央企ＥＴＦ。

「港股通央企紅利ＥＴＦ」追蹤５０家港股央企上市公司，指數涵蓋能源、通訊服務、工業

、醫藥等重要產業。成份股包括中海油（００８８３） 、中石油（００８５７）、中移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）等龍頭央企。

中海油今日收漲５﹒８％，中石油升４﹒５％，中石化（００３８６）升３﹒４％，中國神

華（０１０８８）升約２﹒６％。



＊陸家嘴論壇釋重要訊號，保險內銀造好＊



２０２４陸家嘴論壇今日在上海開幕，中國證監會主席吳清、人民銀行行長潘功勝、國家金

融監督管理總局局長李雲澤等發表主旨演講。

國家金監總局局長李雲澤宣布，要加快健全涵蓋科技企業全生命周期的保險產品，並研究出

台推進保險業高質量發展的指導意見，持續深化保險機構布局。

至於潘功勝則強調，中國貨幣政策的立場是支持性的，旨在為經濟持續回升向好提供必要的

金融支持。人行將加強逆周期和跨周期調節，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢，營造良好的貨

幣金融環境。

保險及內銀股有支持，中國人壽（０２６２８）全日升４％，中國平安（０２３１８）升近

３﹒９％，中國太保（０２６０１）及新華保險（０１３３６）漲幅都有３﹒２％；大型內銀方

面，招商銀行（０３９６８）漲４﹒４％，郵儲銀行（０１６５８）及交通銀行（０３３２８）

均漲４﹒２％，農業銀行（０１２８８）升３﹒７％，工商銀行（０１３９８）、建設銀行

（００９３９）、中國銀行（０３９８８）升幅都逾３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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