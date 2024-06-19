【陸家嘴論壇】潘功勝：活期存款研究納入Ｍ１，更好反映貨幣供應

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人民銀行此前公布，截至５月底廣義貨幣

（Ｍ２）餘額３０１﹒８５萬億元人民幣，同比增長７％，增速續創有數據以來新低；狹義貨幣

（Ｍ１）餘額６４﹒６８萬億元人民幣，同比下降４﹒２％，降幅創有數據以來最大。人民銀行

行長潘功勝今日在２０２４陸家嘴論壇上指出，中國的Ｍ１統計口徑在３０年前確立，隨著金融

服務便利化、金融市場和移動支付等金融創新迅速發展，符合貨幣供應量特別是Ｍ１統計定義的

金融產品範疇發生了重大演變，需要考慮對貨幣供應量的統計口徑進行動態完善。從貨幣功能的

角度看，個人活期存款以及一些流動性很高甚至直接有支付功能的金融產品，需要研究納入Ｍ１

統計範圍，以更好反映貨幣供應的真實情況。

潘功勝又指，隨著經濟高質量發展和結構轉型，實體經濟需要的貨幣信貸增長也在發生變化

。貨幣信貸總量增長速度的變化，實際上是中國經濟結構變化，及與此相關聯的中國金融供給側

結構變化的反映。從總量的數學關係看，增速是增量與全部存量的比值關係。金融總量增速有所

下降也是自然的，這與中國經濟從高速增長轉向高質量發展是一致的。從信貸結構發生的變化看

，當前近２５０萬億元人民幣的貸款餘額中，房地產、地方融資平台貸款佔比很大，這一塊不僅

不再增長，反而還在下降。剩下的其他貸款要先填補上這個下降的部分，才能表現為增量，全部

信貸增速要像過去一樣保持在１０％以上是很難的。



＊優化貨幣政策中間變量，逐步淡化對數量目標的關注＊



潘功勝表示，未來可以繼續優化貨幣政策中間變量，逐步淡化對數量目標的關注。當貨幣信

貸增長已由供給約束轉為需求約束時，如果把關注的重點仍放在數量的增長上甚至存在規模情結

，顯然有悖經濟運行規律。需要把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性的指標，更加注重

發揮利率調控的作用。

