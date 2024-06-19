《中國要聞》厄瓜多爾暫停中國公民免簽入境，打擊走線偷渡赴美

《經濟通通訊社１９日專訊》厄瓜多爾外交部證實，下月起暫停中國公民的免簽證入境待遇

。厄瓜多爾聲明指，當局近月發現入境的中國公民有一半未有通過正常途徑離開，不少人停留當

地超出獲准的９０日，部分人可能以厄瓜多爾作為跳板，前往區內其他目的地，包括經由連接巴

拿馬與哥倫比亞的達連峽谷，到達墨西哥從美墨邊境進入美國，俗稱「走線」。

有報道指，厄瓜多爾已成為中國人，穿越中美洲進入美國的中轉站。當地已有專門迎合這些

需求的「家庭產業」，服務包括接機、安排入住中國人經營的旅社，以及規劃前往邊境的行程。

美國政府統計指，去年進入美國的中國非法移民大幅增加，邊境人員在南部邊境拘捕超過

３﹒７萬名中國人，是前一年的１０倍。今年頭三個月被捕人數回落，但４月又回升至３２００

多人。



＊北京稱正與相關國家合作打擊跨境偷渡＊



中國外交部發言人林劍昨日（１８日）回應指，中厄互免簽證協定自２０１６年８月生效以

來，對雙邊人員往來及各領域務實合作發揮了重要積極作用。中國政府堅決反對任何形式的偷渡

活動，中國執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護

國際間人員交流交往秩序。（ｒｙ）

