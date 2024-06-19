《中國要聞》李強轉抵大馬訪問，料簽署中馬經貿合作５年規劃

《經濟通通訊社１９日專訊》中國國務院總理李強周二（１８日）晚些時候抵達馬來西亞，
開始為期三天的訪問。大馬官員指出，李強訪問期間，預料將簽署中馬經貿合作５年規劃。
馬來西亞外交部透露，李強和馬來西亞總理安華將討論雙邊和全球問題，還將出席東海岸銜
接鐵路奠基儀式，這個耗資１０６億美元的項目屬於中國「一帶一路」合作重點工程。
李強在機場發表書面講話時提到，中方願同馬方攜手努力，以中馬建交５０周年為新起點，
進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，增進文明交流互鑑，不斷把中馬命運共同體建設
引向深入，為地區和世界的和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。
＊雙方將加強製造業和數字經濟合作＊
另外，馬來西亞投資、貿易及工業部長札夫魯表示，兩國已同意實施第二輪馬中經貿合作５
年規劃，進一步深化高水平製造業和數字經濟等優先領域的產業連結。計劃將深化在機械人、企
業發展、創新與新創企業，以及農業和原產業研發領域的合作。雙方亦預計會簽署兩份政府間諒
解備忘錄，加強數字經濟和促進綠色發展投資合作。
此外，安華在李強到訪前夕，接受中國傳媒專訪，透露馬方已決定申請加入金磚國家集團，
很快會啟動正式程序。（ｒｙ）
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