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AH股新聞

19/06/2024 15:08

《中國要聞》李強晤安華，同意中國與東盟國家應自主處理南海問題

　　《經濟通通訊社１９日專訊》正在訪問馬來西亞的國務院總理李強，同馬來西亞總理安華舉
行會談，雙方一致同意將加強並深化兩國雙邊合作，推動盡快完成中國－東盟自貿區３﹒０版談
判，構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。兩國總理亦同意，中國與有關東盟國家應自主妥善
處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。
　
＊將盡快完成中國－東盟自貿區３﹒０版談判＊
　
　　李強表示，中方願同馬方繼續把兩國關係放在各自對外政策的優先位置，加快推進中馬命運
共同體建設，保持密切高層交往，持續深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。
中方願同馬方更緊密對接發展戰略，扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等重大項目建設，擴大
貿易投資規模，拓展物流、新能源、人工智能、數字經濟、鐵路裝備等領域合作。
　　安華表示，馬方珍視馬中友誼，堅定奉行一個中國政策，不支持任何主張台獨的言行。馬方
願同中方進一步加強各層級交往，深化貿易、投資、農業、數字經濟、教育、減貧等領域合作，
積極推進重大項目建設，密切人文交流，加強文明互鑒，推進中國同東盟對話與合作。
　　會談後，兩國總理共同見證交換經貿、科技、文化、旅遊、郵政、農產品輸華、數字經濟、
綠色發展、城市建設、高等教育等領域多項雙邊合作文件。（ｒｙ）

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