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19/06/2024 17:22

【陸家嘴論壇】方星海：將加快備案，支持企業赴香港上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會副主席方星海今日在２０２４陸家嘴論壇上表示，
要加快備案公司境外上市，尤其是融資額較大、實力較強的企業。
　　方星海表示，將更多支持企業去香港上市，而對於境外上市，中證監的態度是加快備案。他
並稱，中證監要大力發展ＰＥ（募股權投資）和ＶＣ（風險投資），但要規範發展，要打擊不規
範的私募。（ｓｌ）

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