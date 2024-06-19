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19/06/2024 17:57

《中國要聞》人社部等三部門：每年募集百萬見習崗位促進青年就業

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人力資源社會保障部、教育部、財政部發布《關於做好高校畢
業生等青年就業創業工作的通知》，提出１１條穩就業政策舉措，以全力促進高校畢業生等青年
就業創業。其中明確，實施百萬就業見習崗位募集計劃。
　　《通知》表示，支持企業、政府投資項目、事業單位開展就業見習，更多開發科研類、技術
類、管理類、社會服務類見習崗位。２０２４年起，每年募集不少於１００萬個就業見習崗位，
按規定給予就業見習補貼。對見習期未滿與見習人員簽訂勞動合同的，各地可給予剩餘期限見習
補貼，政策執行至２０２５年１２月３１日。
　　《通知》又稱，將合併實施一次性吸納就業補貼和一次性擴崗補助政策。具體而言，對於企
業招用符合條件的畢業年度高校畢業生、離校未就業高校畢業生及登記失業青年，將發放一次性
擴崗補助。
　
＊延續實施國企增人增資政策＊
　
　　此外，《通知》宣布延續實施國有企業增人增資政策，激勵國有企業發揮示範帶動作用，對
按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業生招聘需求的國有企業，經履行出
資人職責機構或其他企業主管部門同意，統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現
有職工工資水平等因素，可給予一次性增人增資，核增部分據實計入工資總額並作為下一年度工
資總額預算基數。政策執行至２０２５年１２月３１日。（ｓｌ）

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