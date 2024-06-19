《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３％，證監強化穿透監管構建懲防體系

《經濟通通訊社１９日專訊》為期兩天的２０２４陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證監會主

席吳清發表一系列資本市場相關言論。科創板近日迎來開板五周年，吳清表示，中證監將推出「

科創板八條」，此次改革將進一步突出科創板「硬科技」特色，健全發行承銷、併購重組、股權

激勵、交易等制度機制。另外，為重點打擊上市公司財務造假，吳清宣布中證監正會同相關部門

進一步構建綜合懲防體系，強化穿透式監管，鼓勵「吹哨人」舉報，匯聚部際協調、央地協同的

合力，提高發現能力、懲處力度和防範水平。吳清又呵護中小投資者，稱充分考慮中小投資者佔

絕大多數這個最大的市情，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管，對各種利

用技術信息持股等優勢，擾亂市場非法牟利的行為緊盯不放、露頭就打。

滬深股市三大指數震盪走弱，上海科創板高開低走、科創５０指數半日跌１％，滬指半日跌

０﹒３４％，深成指跌０﹒８５％。個股跌多漲少，兩市超３２００股飄綠，半天成交４４８５

億元人民幣，較上日（１８日）同時段成交減少０﹒８％。

太陽能電池板塊走低，ＢＣ電池指數跌１﹒９％、ＴＯＰＣｏｎ電池挫１﹒６％。海關總署

１８日更新的５月份統計月刊顯示，中國太陽能電池延續量增價降情況，５月份出口量同比增

２４﹒１％，出口金額同比下滑３８﹒７％。今年前五個月累計出口量同比增２２﹒８％，累計

出口金額同比跌３３﹒３％。

美國對太陽能電池等加徵關稅在即，未來出口形勢並不明朗。浙商證券研報指出，這可能造

成８月前「搶出口」的現象，導致短期內部分產品出口加速上行，對中國出口節奏產生擾動。

至於車路雲板塊延續強勢，早盤逆市再漲２﹒７％。長江通信（滬：６００３４５）四連漲

停，華銘智能（深：３００４６２）、金溢科技（深：００２８６９）、索菱股份

（深：００２７６６）實現三連漲停。（ｒｙ）

