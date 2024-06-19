《Ａ股行情》國資委出手買港股，恒指上揚，滬綜指憔悴跌０﹒４％

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院國資委旗下中國國新控股在官網發公告，旗下國新投資

在６月１９日認購了其與廣發基金、南方基金、景順長城基金等頭部機構合作推出的中證國新港

股通央企紅利ＥＴＦ首發份額。國新投資指，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的

積極信號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權

方面的責任擔當。

這是國家隊繼去年１２月後增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買入央企系列

ＥＴＦ產品。國新投資未有公布買入規模，而該三隻ＥＴＦ尚未公開在二手市場買賣。

中證國新港股通央企紅利指數追蹤５０家港股央企上市公司，成份股包括中海油

（００８８３） （滬：６００９３８）、中石油（００８５７） （滬：６０１８５７）、中

移動（００９４１） （滬：６００９４１）等央企龍頭企業。

港股受利好刺激，恒指目前漲２﹒６％，報１８３７０點。不過，Ａ股市場部斯人獨憔悴，

午後繼續下跌，滬綜指現跌０﹒３９％，報３０１８﹒５５點，滬深３００指數跌０﹒４６％，

深成指跌０﹒９８％，創業板指跌１﹒１％。（ｃｔ）

