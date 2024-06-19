  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/06/2024 14:47

《Ａ股行情》國資委出手買港股，恒指上揚，滬綜指憔悴跌０﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院國資委旗下中國國新控股在官網發公告，旗下國新投資
在６月１９日認購了其與廣發基金、南方基金、景順長城基金等頭部機構合作推出的中證國新港
股通央企紅利ＥＴＦ首發份額。國新投資指，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的
積極信號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權
方面的責任擔當。
　　這是國家隊繼去年１２月後增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買入央企系列
ＥＴＦ產品。國新投資未有公布買入規模，而該三隻ＥＴＦ尚未公開在二手市場買賣。
　　中證國新港股通央企紅利指數追蹤５０家港股央企上市公司，成份股包括中海油
（００８８３）　（滬：６００９３８）、中石油（００８５７）　（滬：６０１８５７）、中
移動（００９４１）　（滬：６００９４１）等央企龍頭企業。
　　港股受利好刺激，恒指目前漲２﹒６％，報１８３７０點。不過，Ａ股市場部斯人獨憔悴，
午後繼續下跌，滬綜指現跌０﹒３９％，報３０１８﹒５５點，滬深３００指數跌０﹒４６％，
深成指跌０﹒９８％，創業板指跌１﹒１％。（ｃｔ）

WoW WoW星期三：精選保健品低至63折！ (只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金