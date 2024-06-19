《Ａ股行情》陸家嘴論壇重磅消息沒提振，滬綜指收跌０﹒４％

《經濟通通訊社１９日報道》２０２４陸家嘴論壇今日開幕，國家級金融監管機構高層傾巢

而出，中證監主席吳清在會上宣布，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「

硬科技」特色，在市場監管方面，吳清表表示，充分考慮中小投資者佔絕大多數這個最大的市情

，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管，宣布正會同相關部門進一步構建綜

合懲防體系，強化穿透式監管，鼓勵「吹哨人」舉報。

人行行長潘功勝則表示，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，又

指規範市場行為的措施短期內會對金融總量數據產生「擠水分」效應，但並不意味著貨幣政策立

場發生變化，而把國債買賣納入貨幣政策工具箱也不代表要搞量化寬鬆。

國家金融監管總局局長李雲澤在論壇表示，將研究出台推進保險業高質量發展的指導意見，

持續深化保險機構布局。

不過，重磅消息沒提振滬深股市，滬深股市全日震盪走低，滬綜指全日收跌０﹒４８％，報

３０１８點，深成指更跌１﹒０７％。將獲政策加持的上海科創板，科創５０指數亦收跌

０﹒７％。兩市全日成交再收縮至７０４５億元人民幣，按日減少４％。



＊國家隊救市，石油銀行獲支持＊



國家隊繼去年１２月１日增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手央企系列ＥＴＦ產

品。不過，今次認購的是港股ＥＴＦ－－中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ，以彰顯國有資本運營

公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

該ＥＴＦ追蹤５０家港股央企上市公司，指數涵蓋能源、通訊服務、工業、醫藥等重要產業

。央企龍頭港股大升之下，Ａ場的石油股及銀行股亦獲支持，板塊指數逆市升１％；個股來看，

中國海油（滬：６００９３８）升３﹒３％，中國石油（滬：６０１８５７）升１﹒３％，交通

銀行（滬：６０１３５８）漲３％，中移動（滬：６００９４１）升１﹒５％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２８﹒７５ －０﹒４７

上證綜合指數 ３０１８﹒０５ －０﹒４０ ３０００﹒００

上證Ａ股指數 ３１６３﹒７８ －０﹒４０

深證成份指數 ９２１９﹒０７ －１﹒０７ ４０４５﹒００

深圳創業板指數 １７８８﹒５０ －１﹒２６

上證Ｂ股指數 ２３５﹒３３ ＋０﹒１１ ０﹒８０

深證Ｂ股指數 １１２７﹒９５ ＋０﹒４０ ０﹒５０

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