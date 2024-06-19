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AH股新聞

19/06/2024 15:06

《Ａ股行情》陸家嘴論壇重磅消息沒提振，滬綜指收跌０﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日報道》２０２４陸家嘴論壇今日開幕，國家級金融監管機構高層傾巢
而出，中證監主席吳清在會上宣布，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「
硬科技」特色，在市場監管方面，吳清表表示，充分考慮中小投資者佔絕大多數這個最大的市情
，強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管，宣布正會同相關部門進一步構建綜
合懲防體系，強化穿透式監管，鼓勵「吹哨人」舉報。
　　人行行長潘功勝則表示，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，又
指規範市場行為的措施短期內會對金融總量數據產生「擠水分」效應，但並不意味著貨幣政策立
場發生變化，而把國債買賣納入貨幣政策工具箱也不代表要搞量化寬鬆。
　　國家金融監管總局局長李雲澤在論壇表示，將研究出台推進保險業高質量發展的指導意見，
持續深化保險機構布局。
　　不過，重磅消息沒提振滬深股市，滬深股市全日震盪走低，滬綜指全日收跌０﹒４８％，報
３０１８點，深成指更跌１﹒０７％。將獲政策加持的上海科創板，科創５０指數亦收跌
０﹒７％。兩市全日成交再收縮至７０４５億元人民幣，按日減少４％。
　
＊國家隊救市，石油銀行獲支持＊
　
　　國家隊繼去年１２月１日增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手央企系列ＥＴＦ產
品。不過，今次認購的是港股ＥＴＦ－－中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ，以彰顯國有資本運營
公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。
　　該ＥＴＦ追蹤５０家港股央企上市公司，指數涵蓋能源、通訊服務、工業、醫藥等重要產業
。央企龍頭港股大升之下，Ａ場的石油股及銀行股亦獲支持，板塊指數逆市升１％；個股來看，
中國海油（滬：６００９３８）升３﹒３％，中國石油（滬：６０１８５７）升１﹒３％，交通
銀行（滬：６０１３５８）漲３％，中移動（滬：６００９４１）升１﹒５％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５２８﹒７５　－０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０１８﹒０５　－０﹒４０　　　　３０００﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３１６３﹒７８　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９２１９﹒０７　－１﹒０７　　　　４０４５﹒００　　
　　深圳創業板指數　１７８８﹒５０　－１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３５﹒３３　　＋０﹒１１　　　　　０﹒８０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２７﹒９５　＋０﹒４０　　　　　０﹒５０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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