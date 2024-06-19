《Ａ股焦點》車路雲概念延續強勢，華銘智能三連漲停

《經濟通通訊社１９日專訊》車路雲一體化概念延續強勢，華銘智能（深：３００４６２）

、索菱股份（深：００２７６６）三連漲停，鴻泉物聯（滬：６８８２８８）升９％，長江通信

（滬：６００３４５）升６％，深城交（深：３０１０９１）升７﹒３％，萬通智控

（深：３００６４３）、皖通科技（深：００２３３１）、中威電子（深：３００２７０）、及

中海達（深：３００１７７）漲幅居前。

據中國智能網聯汽車產業創新聯盟發布的白皮書解釋，車路雲一體化系統是通過信息與通信

技術將人、車、路、雲的物理空間、信息空間融合為一體，實現智能網聯汽車交通系統安全、節

能、舒適及高效運行的信息物理系統。工信部昨公布要高質量推進車路雲一體化應用試點工作，

推動智能網聯汽車高質量發展。

另外，理工光科（深：３００５５７）因被納入車路雲一體化、智能交通概念，昨股價大升

２０％封板，現價亦升超１２％。理工光科發公告指，公司是國內光纖傳感安全監測系統產品主

要提供商之一，基於光纖光柵陣列傳感技術形成了軌道交通全時全域安全監測系統、高速公路智

能道面系統等解決方案。目前理工光科智能道面系統已走出湖北，逐步在山東、安徽實現示範應

用，但這方面對公司短期收益和利潤影響較小。（ｒｙ）

