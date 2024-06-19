《中國要聞》習近平昨到青海考察，調研果洛西寧民族中學及宏覺寺

《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平昨（１８日）在青海省

考察調研。他先後來到西寧市的果洛西寧民族中學和宏覺寺，了解當地深入推進教育工作東西部

協作和對口支援、加強鑄牢中華民族共同體意識教育和藏傳佛教界弘揚愛國愛教優良傳統、促進

民族團結進步等情況。

據介紹，青海果洛藏族自治州平均海拔超過４２００米，為解決農牧區師資力量短缺、辦學

水平不高等問題，果洛州借助上海市對口支援的契機，在西寧建設了一所全日制寄宿制完全中學

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果洛西寧民族中學。該校目前在校學生８００人，教師６８人，其中上海援青教師團隊７人。學

校實現國家統編教材使用全覆蓋，每年赴上海、江蘇研學，開展「同上一堂課」等活動，增進各

民族學生交往交流交融。

千年古剎宏覺寺則是藏傳佛教名剎。相關專家認為，宏覺寺是歷代中央政府與藏傳佛教之間

交流互動的橋樑紐帶，也是歷代班禪愛國愛教的歷史文化遺產和愛國主義教育基地，是古代南絲

綢之路、唐蕃古道上的重要驛站，藏傳佛教後弘期興盛地。宏覺寺不僅在繼承和弘揚中華民族優

秀傳統文化，促進藏漢民族團結、宗教和睦、社會和諧發展等方面具有廣泛而積極的作用，也在

「一帶一路」建設中有特殊的歷史地位和影響力。（ｓｌ）

