提升港股央企定價權，國新投資認購３隻港股通央企紅利ＥＴＦ

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院國資委旗下中國國新控股在官網發公告，旗下國新投資

在６月１９日認購了其與廣發基金、南方基金、景順長城基金等頭部機構合作推出的中證國新港

股通央企紅利ＥＴＦ首發份額。國新投資指，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的

積極信號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權

方面的責任擔當。

《財聯社》報道，這是國新投資繼去年１２月１日增持中證國新央企科技類指數基金後，再

度出手央企系列ＥＴＦ產品。與此前不同的是，此次認購在首發募集階段，出手在Ａ股市場

３０００點上方震盪之時。

報道介紹，中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ跟蹤國新投資定制的國新港股通央企紅利指數，

從港股通範圍內選取國務院國資委央企名錄中分紅水平穩定且股息率較高的上市公司證券作為指

數樣本，聚焦能源、通信板塊，高股息＋紅利增長特徵突出。

該指數的成份股包括中國海洋石油（００８８３）（滬：６００９３８）、中國石油股份

（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）等總市

值接近或超過萬億的央企龍頭企業。報道引述業內稱，紅利資產的企業質量和分紅屬性成為了相

對穩定的價值之錨，也助推形成了紅利策略有望繼續擔當市場主線的長期投資趨勢。（ｓｌ）

