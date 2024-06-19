【ＦＯＣＵＳ】消費者愛「價值＋樂趣」，惟小心「假繁榮」

【ＦＯＣＵＳ】周二（１８日）落幕的「６１８購物節」，京東（０９６１８）率先報捷成

交額、訂單量創新高，蘋果、小米、美的、華為等品牌熱賣。美國商務部同日公布，５月零售銷

售幾乎零增長，但體育用品、樂器、書籍銷售卻一枝獨秀。以上種種，顯示「價值＋樂趣」，正

成為中美消費者大開慳囊的優先考慮，但卻可能營造「假繁榮」的錯覺。



＊ｉＰｈｏｎｅ、潮玩、高清投影受捧＊



中國５月社會消費品零售增速按年增３﹒７％（預期：３％），被坊間評論為「韌性」，其

中體育娛樂用品、通訊器材、家電按年分別增２０％、１７％、１３％，升級類消費大受青睞的

趨勢，再獲「６１８」佐證。

據京東披露，今次６１８成交額Ｔｏｐ３品類分別為手機、空調、冰箱，其中，降價高逾２

千元（人民幣．下同）的Ｉｐｈｏｎｅ１５系列，雄踞手機銷售前三甲。另據小米公布，「

６１８」全渠道累積支付金額突破２６３億元，刷新歷年大促紀錄。除了手機、空調、電扇，熱

賣商品還包括ＡＩ家教機、高清投影、潮流玩具、小冰箱、新中式等。

另在阿里巴巴旗下天貓，多個運動品牌在「６１８」開鑼首日銷售額即破億，包括

Ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ、安踏、ＮＩＫＥ、ＦＩＬＡ等，李寧（０２３３１）活動期間吸引買家亦

超過百萬。



＊美國人愛運動、書籍樂器和旅行＊



再看美國，５月零售按月僅增０﹒１％（預期：０﹒３％），其中汽油、食物零售額分別跌

２﹒２％、０﹒４％，非必需類的體育用品、樂器、書籍零售額激增２﹒８％，服飾零售額亦增

０﹒９％，或顯示消費者面對高通脹，一方面支出愈來愈謹慎，另一方面傾向兼具價值和樂趣的

商品組合。

此趨勢還反映在美國人的服務支出增幅遠勝商品支出，美國運輸安全管理局就預計，今年夏

天將有超過２﹒７億美國人搭乘飛機出行；此外，從郵輪公司皇家加勒比首季盈利扭虧為盈錄

３﹒６億美元，股價年初至今漲１７％亦可見一斑。



＊「太遲」減息或重蹈政策超調＊



盡管零售銷售整體疲軟，但收入前２０％的富人貢獻美國消費支出約四成，支持部分消費品

牌營收強勁，服務業通脹居高不下，令聯儲面對失業率悄然上升，仍對首次減息時機死不鬆口，

最終或重蹈早前「太遲」啟動加息周期覆轍，而被迫進入大幅減息周期，以應對可能的失業率急

升和防止經濟硬著陸。

對中美而言，消費者因精打細算、追求體驗，而支撐的部分消費類別火熱，或掩蓋了實際家

庭可支配收入不振，限制消費能力的真相。政策制定者若不及時對症下藥，當經濟增長進入拐點

才行動，恐悔之晚矣。

