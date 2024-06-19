【人行操作】機構：ＭＬＦ穩勢未破，６月ＬＰＲ料仍然持穩

《經濟通通訊社１９日專訊》中國人民行將於明日（２０日）發布６月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）。據《路透》調查顯示，儘管人行行長潘功勝在陸家嘴論壇提及ＬＰＲ改革疊加樓市

疲弱現狀，令調降預期升溫，但考慮到利率錨ＭＬＦ（中期借貸便利）穩勢未破，匯率及息差雙

重約束掣肘、新一輪存款利率下調亦未至，預計６月ＬＰＲ大概率仍將持穩。

報道指，本次受訪的３０位金融機構人士中，有２１位預計本月兩個期限的ＬＰＲ報價將保

持不動；在認為可能降息的受訪人士中，７位預期一年期不變、五年期下調５－２０基點，佔比

２３％，另有２位預計兩個期限均下調５－１０基點，佔比７％。

潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，將持續改革完善ＬＰＲ，針對部分報價利率顯著偏離實際

最優惠客戶利率的問題，著重提高ＬＰＲ報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

華中一銀行交易員認為，目前ＬＰＲ利率太高，稱「實際上的貸款利率已經很低，不合理定

價，今天央行行長也提到了ＬＰＲ，而且地產也需要支持，很久沒有降了」。上海一券商交易員

則認為，在需求端沒有恢復之前，談「真實」還為時尚早，人行行長提到ＬＰＲ，表明以後有調

降空間，但短期在新一輪存款利率未開啟之前，息差、匯率還有約束，ＭＬＦ未動前提下，

ＬＰＲ單獨調降的可能性不高。（ｓｌ）

