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19/06/2024 07:53

《國企紅籌》東方航空（６７０）董事唐兵請辭，不影響董事會運作

　　《經濟通通訊社１９日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，昨日收
到唐兵的辭呈，因工作調動原因，唐兵請辭董事、董事會規劃發展與數字化委員會主席、委員等
職務。唐兵的辭呈已送達董事會並生效。
　　該集團指，唐兵的辭任未導致董事會低於法定最低人數要求，也不會影響董事會的正常運作
。至於唐兵確認與董事會並無意見分歧，且沒有與辭任有關的事宜需通知股東。（ｗｈ）

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