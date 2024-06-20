《Ａ股異動》山東墨龍Ａ一度跌停，現報１﹒７７元人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）曾一度跌停，跌停價
１﹒７６元（人民幣．下同），現報１﹒７７元，跌４﹒３％，最高價１﹒８５元；成交
６９１﹒７３萬股，成交金額１２４８萬元；量比５﹒５倍，換手率１﹒３％。（ｅｄ）
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20/06/2024 09:52
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１﹒７６元（人民幣．下同），現報１﹒７７元，跌４﹒３％，最高價１﹒８５元；成交
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