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AH股新聞

20/06/2024 08:48

《駐京專電》習近平：堅持黨對軍隊絕對領導，落實政治建軍方略

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》６月１７日至１９日，中央軍委政治工作
會議在陜西延安召開。中央軍委主席習近平出席會議併發表講話。習近平強調，要堅持黨對軍隊
絕對領導，貫徹落實新時代政治建軍方略。他又指，推進政治建軍是全軍共同的責任，軍委要加
強統一領導，軍委政治工作部、紀律檢查委員會、政法委員會要加強協調配合，各單位各部門要
履職盡責，努力開創政治建軍新局面。
　　習近平在會議上說，１８大以來形成了「新時代政治建軍方略」，明確「政治建軍」是「人
民軍隊立軍之本」，明確「政治工作永遠是我軍的生命線」，明確「槍桿子要始終掌握在對黨忠
誠可靠的人手中」，明確軍中「絕不能有腐敗分子藏身之地」等。
　　習近平指出，當前，「世情、國情、黨情、軍情」都在發生「複雜深刻變化」，「我軍在政
治上面臨的考驗錯綜複雜」。要牢牢把握政治建軍時代要求，「一刻不停推進政治建軍」，確保
軍隊永保性質宗旨、始終「敢打必勝」、團結奮鬥、人才輩出、純潔光榮、法紀嚴明。
　　習近平指出，新征程上推進政治建軍要抓好６個方面重點工作。第一，增強思想改造的自覺
性和徹底性。第二，提高黨組織領導力、組織力、執行力。增強政治判斷力、政治領悟力、政治
執行力，強化黨委書記管黨治黨第一責任人責任。第三，加強幹部隊伍建設。第四，剷除腐敗滋
生的土壤和條件。第五，提振幹事創業精神狀態。第六，恢復和弘揚政治工作優良傳統。

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