《駐京專電》國辦出台支持創投措施，擴大直接股權投資試點範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量

發展的若干政策措施。圍繞創業投資「募投管退」全鏈條，進一步完善政策環境和管理制度，積

極支持創業投資做大做強。



＊擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍＊



《政策措施》明確５方面重點舉措。一是培育多元化創業投資主體。加快培育高質量創業投

資機構，支持專業性創業投資機構發展，發揮政府出資的創業投資基金作用，落實和完善國資創

業投資管理制度。

二是多渠道拓寬創業投資資金來源。鼓勵長期資金投向創業投資，支持資產管理機構加大對

創業投資的投入，擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍，豐富創業投資基金產品類型。

三是加強創業投資政府引導和差異化監管。建立創業投資與創新創業項目對接機制，實施專

利產業化促進中小企業成長計劃，持續落實落細創業投資企業稅收優惠政策，實施符合創業投資

基金特點的差異化監管，有序擴大創業投資對外開放。

四是健全創業投資退出機制。拓寬創業投資退出渠道，優化創業投資基金退出政策。

五是優化創業投資市場環境。優化創業投資行業發展環境，營造支持科技創新的良好金融生

態。

