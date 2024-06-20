  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/06/2024 09:18

《駐京專電》國辦出台支持創投措施，擴大直接股權投資試點範圍

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量
發展的若干政策措施。圍繞創業投資「募投管退」全鏈條，進一步完善政策環境和管理制度，積
極支持創業投資做大做強。
　
＊擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍＊
　
　　《政策措施》明確５方面重點舉措。一是培育多元化創業投資主體。加快培育高質量創業投
資機構，支持專業性創業投資機構發展，發揮政府出資的創業投資基金作用，落實和完善國資創
業投資管理制度。
　　二是多渠道拓寬創業投資資金來源。鼓勵長期資金投向創業投資，支持資產管理機構加大對
創業投資的投入，擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍，豐富創業投資基金產品類型。
　　三是加強創業投資政府引導和差異化監管。建立創業投資與創新創業項目對接機制，實施專
利產業化促進中小企業成長計劃，持續落實落細創業投資企業稅收優惠政策，實施符合創業投資
基金特點的差異化監管，有序擴大創業投資對外開放。
　　四是健全創業投資退出機制。拓寬創業投資退出渠道，優化創業投資基金退出政策。　　
　　五是優化創業投資市場環境。優化創業投資行業發展環境，營造支持科技創新的良好金融生
態。

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金