【大國博弈】美以涉俄為由制裁中企，商務部：單邊霸凌和經濟脅迫

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部召開新聞發布會，就近日美國再次

以涉俄為由宣布對全球３００多個實體和個人實施制裁，其中包括４０多個中國內地和香港的公

司和個人，新聞發言人何亞東表示，以所謂涉俄為由制裁中國企業，既缺乏國際法依據，也沒有

聯合國安理會授權，這是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，對此我們堅決反對。美方應立即停止

對中國企業的無理打壓，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

