  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

20/06/2024 16:14

【大國博弈】美以涉俄為由制裁中企，商務部：單邊霸凌和經濟脅迫

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部召開新聞發布會，就近日美國再次
以涉俄為由宣布對全球３００多個實體和個人實施制裁，其中包括４０多個中國內地和香港的公
司和個人，新聞發言人何亞東表示，以所謂涉俄為由制裁中國企業，既缺乏國際法依據，也沒有
聯合國安理會授權，這是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，對此我們堅決反對。美方應立即停止
對中國企業的無理打壓，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美恐襲警告再起，塔吉克成關注焦點

20/06/2024 13:26

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金