【歐盟加稅】商務部：車企反映歐盟搜集訊息數量前所未有

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》對於有指中歐新能源汽車企業周二（１８

日）在商務部開閉門會議，會上中歐車企都反對歐盟對華加徵關稅，部分企業還表示歐委會在調

查中額外要求企業提供其他信息。中國商務部新聞發言人何亞東對此回應稱，據企業反映，歐委

會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工

藝、產品配方等方面的大量信息，比如要求中國企業詳細提供電池成分和配方，還要求企業提供

電動汽車生產成本、所有電動汽車零部件和原材料逐筆採購信息、銷售渠道和定價方式、在歐客

戶信息、供應鏈布局信息等。歐方搜集信息的種類、範圍、數量前所未有，遠超反補貼調查所需

。

何亞東並指，歐委會在調查過程中多次稱不合作就將面臨不利裁決結果，強制要求企業提供

上述信息。在中國企業盡最大可能配合調查、提供信息後，歐委會仍無端指責中國企業未充分合

作，對企業裁決懲罰性高額稅率。中國企業對此非常震驚和失望。歐方有關作法缺乏事實和法律

基礎，罔顧世貿組織規則，破壞公平競爭，破壞全球綠色轉型和開放合作，對此中方堅決反對，

將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

