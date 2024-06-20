  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

20/06/2024 16:53

【歐盟加稅】商務部：車企反映歐盟搜集訊息數量前所未有

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》對於有指中歐新能源汽車企業周二（１８
日）在商務部開閉門會議，會上中歐車企都反對歐盟對華加徵關稅，部分企業還表示歐委會在調
查中額外要求企業提供其他信息。中國商務部新聞發言人何亞東對此回應稱，據企業反映，歐委
會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工
藝、產品配方等方面的大量信息，比如要求中國企業詳細提供電池成分和配方，還要求企業提供
電動汽車生產成本、所有電動汽車零部件和原材料逐筆採購信息、銷售渠道和定價方式、在歐客
戶信息、供應鏈布局信息等。歐方搜集信息的種類、範圍、數量前所未有，遠超反補貼調查所需

　　何亞東並指，歐委會在調查過程中多次稱不合作就將面臨不利裁決結果，強制要求企業提供
上述信息。在中國企業盡最大可能配合調查、提供信息後，歐委會仍無端指責中國企業未充分合
作，對企業裁決懲罰性高額稅率。中國企業對此非常震驚和失望。歐方有關作法缺乏事實和法律
基礎，罔顧世貿組織規則，破壞公平競爭，破壞全球綠色轉型和開放合作，對此中方堅決反對，
將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美恐襲警告再起，塔吉克成關注焦點

20/06/2024 13:26

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金