《神州頭條》財經報章頭版摘要：深化科創板改革八條措施出台

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為強軍事業提供堅強政治保證

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中央軍委政治工作會議１７日至１９日在陝西延安召開。國家主席習近平出席會議併發表重要講

話稱，要堅持黨對軍隊絕對領導，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍

事業提供堅強政治保證。



中證監：提升多層次市場服務覆蓋面和精准度

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中證監主席吳清１９日在２０２４陸家嘴論壇開幕式上表示，中證監將堅決貫徹黨中央、國務院

決策部署，狠抓新「國九條」的落地見效，突出強本強基、嚴監嚴管，全力以赴推動資本市場高

質量發展。



深化科創板改革八條措施出台

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中證監１９日發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》，進一

步深化改革，提升對新產業新業態新技術的包容性，發揮資本市場功能，更好服務中國式現代化

大局。





《上海證券報》



中證監推出資本市場多項政策舉措

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２０２４陸家嘴論壇１９日在上海舉行，中證監主席吳清在論壇上發表講話，針對新質生產力發

展、上市公司提升投資價值、保護投資者等方面部署了相關政策舉措，包括提升多層次市場服務

新質生產力的覆蓋面和精準度；鼓勵加強產業鏈上下游的併購重組，支持相關上市公司吸收合併

；對退市涉及的違法違規問題「一追到底」，依法從嚴懲處相關責任人員，決不允許「渾水摸魚

」「一退了之」等。



「科創板八條」發布

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中證監１９日發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》。其中

提到的八條舉措涵蓋發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等各項制度機制，既積極回應市場關

切，也為下一步全面深化資本市場改革積累經驗、創造條件。



為強軍事業提供堅強政治保證

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中央軍委政治工作會議１７日至１９日在陝西延安召開。國家主席習近平出席會議並發表重要講

話稱，要堅持黨對軍隊絕對領導，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍

事業提供堅強政治保證。





《證券時報》



壯大耐心資本，為市場各方併購交易創造更好條件

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中證監主席吳清昨日在２０２４陸家嘴論壇開幕式上發表主旨演講時表示，要積極主動擁抱新質

生產力發展，提升多層次市場的服務覆蓋面和精準度，壯大耐心資本，中證監將和有關方面一道

，積極創造條件吸引更多中長期資金進入資本市場。同時，大力推動上市公司提升投資價值，堅

持把保護投資者貫穿於資本市場制度建設和監管執法全過程。



「科創板八條」發布，硬科技定位進一步強化

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中證監１９日發布《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》，進一

步深化科創板改革，強化科創板「硬科技」定位，提升資本市場對新產業新業態新技術的包容性

。



打通資本市場堵點卡點，加快發展新質生產力

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服務新質生產力發展，是資本市場義不容辭的責任，也是難得的機遇。中證監主席吳清昨日在陸

家嘴論壇上的講話，對此著墨頗多。打通堵點卡點，營造寬容失敗、鼓勵創新的良好氛圍，資本

市場無疑是不二之選。（ｌｃ）

