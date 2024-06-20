《神州經脈》ＬＰＲ續持穩，炒美股收稅不屬實，人幣跌穿７﹒６

《神州經脈》儘管近日有多項資本市場的重磅措施公布，惟滬深股市今日（２０日）仍然悶

局，滬綜指全日收跌０﹒４２％，連跌兩個交易日，報３００５點，守三千關，深市跌幅更大，

深成指收跌１﹒６３％。中證監昨日（１９日）在Ａ股盤後發布深化科創板改革的八條措施，科

創板股份今日終見發力，惟接近尾盤衝高回落，科創５０指數由漲近２％，收市僅升０﹒４６％

。兩市全日成交７２４４億元人民幣，按日增加２﹒８％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６０５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３５點子，五連跌，續創去年１１月１４日以來逾七個月新低，全日在７﹒２５７５至

７﹒２６０７之間波動，距交易區間下限不足１０點。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中亦跌至

七個多月低點。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１９２，較上個交易日跌３３點子，兩連跌

，創去年１１月２３日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至近１５００點，而且中間價下調

幅度為４月１６日以來逾兩個月最大。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報３﹒４５％

，連續第十個月持穩，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％，連續四個月不變，符合市場預期。分析

指，因持續受制於銀行淨息差壓力，ＬＰＲ打破穩勢的時機仍未到，民生銀行首席經濟學家溫彬

預期，存款利率最快可能在年中至三季度落地，進而為後續ＬＰＲ報價打開一定下行空間。人民

銀行主管媒體《金融時報》則提到，雖然不少專家把中期借貸便利（ＭＬＦ）利率不變視為

ＬＰＲ本月不動的原因之一，但ＬＰＲ報價本身並不必然需要掛勾ＭＬＦ利率。



２﹒ 據報納斯達克公司將再次加強對中國內地和香港小型首次公開募股（ＩＰＯ）的審查，以

免重蹈兩年前幾隻新股上市後劇烈波動的覆轍。知情人士稱，幾家總部位於香港和中國大陸的

ＩＰＯ申請者面臨納斯達克的一系列問題，而問題集中於這些公司在上市前出售股票的投資者的

身份和獨立性。到目前為止，未有任何ＩＰＯ因質疑增多而被叫停，但整個過程延長了數周。



３﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數據標顯示，５月人民幣國際支付份額由４月的

４﹒５２％降至４﹒４７％，連續第二個月回落，同時連續七個月維持在４％水平以上。人民幣

國際支付排名亦連續第七個月保持第四位。５月美元國際支付份額則由４月的４７﹒３１％增至

４７﹒８９％，繼續位居第一。歐元國際支付份額亦由２２﹒５５％升至２２﹒８５％仍排第二

；第三位英鎊的份額與上月相同，為６﹒８４％；第五位日圓則由３﹒９７％降至３﹒６１％。



４﹒ 中投公司首席策略官趙海英在２０２４陸家嘴論壇上表示，形成科技產業和資本市場的良

性循環需要「雙輪驅動」理念和大力發展長期機構投資者。「雙輪驅動」是指，一方面金融為科

技創新、為產業提供資金，支持其成長；另一方面，拿到資金的企業一定要給投資者帶來回報，

方能實現可持續發展。趙海英認為，中國長期機構投資者的類型和數量均偏少，使得資本市場的

土壤不夠健康，因此大力發展長期機構投資者對資本市場更好支持產業發展而言很重要。



５﹒ 據報國家金融監督管理總局日前開會，強調未成立理財子公司的銀行理財業務風險，要求

部分省份相關城商行和農商行於２０２６年末將存量理財業務全部清理完畢，另有部分省份則要

求所涉銀行今年末壓降到２０２１年８月底以前的水平。《路透》根據公開信息梳理，目前未設

立理財子公司的銀行多為地方性銀行，２０２６年底前需要壓降的規模可能超過３萬億元。



６﹒ 國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》，提到支持符合條件的上

市公司通過發行股票或可轉債募集資金併購科技型企業，引導創業投資充分發揮投早、投小、投

硬科技的作用。另外，上交所昨日舉辦科創板「新質生產力行業沙龍」第九期「築基算力底座」

，邀請海光信息、佰維存儲、芯原股份、概倫電子四家科創板「硬科技」企業代表，與多家機構

深入探討算力基礎設施建設的現狀和前景、未來所面臨的機遇和挑戰，以及實現高質量發展的路

徑和方式。



７﹒ 有消息指中國的白蘭地反傾銷調查將於８月發布初步裁定，商務部新聞發言人何亞東回應

稱，商務部今年１月５日應國內白蘭地產業申請，對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調

查，立案後即有１４０多家歐盟企業和行業協會登記應訴，截至目前，近１２０家歐盟企業正式

提交了答卷。歐盟相關協會還多次提交評論意見。目前此案已經完成登記應訴、抽樣、問卷發放

和答卷回收等調查程序。



８﹒ 針對「炒美股要收稅」，富途控股高級副總裁徐禮澄清，富途已同監管部門確認過，並沒

有針對客戶境外投資徵稅的專項工作，客戶信息不離境是基本要求，富途不會，也沒有必要違反

相關法律法規，向第三方內地稅局或ＣＳＲＣ（中國證監會）等監管和執法部門提供任何客戶資

料和資金明細。（ｓｌ）

