《鍾之日記》魚缸回氣，新股回暖

《鍾之日記》６月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香江魚缸昨日（１９日）勁升５１４點後，今日要回氣調整，恒指高開低走，最低見

１８２７４點，最終收報１８３３５點，跌９５點或０﹒５２％。大市全日成交１０３５﹒５５

億元。

儘管近日有多項資本市場的重磅措施公布，滬深股市仍然悶局，滬綜指全日收跌０﹒４２％

，連跌兩個交易日，報３００５點，守三千關，深市跌幅更大，深成指收跌１﹒６３％創逾三個

半月低。中證監昨日在Ａ股盤後發布深化科創板改革的八條措施，科創板股份今日終見發力，惟

接近尾盤衝高回落，科創５０指數由漲近２％，收市僅升０﹒４６％。兩市全日成交７２４４億

元人民幣，按日增加２﹒８％。



＊三隻內地企業新股同日招股＊



中證監副主席方星海昨日在２０２４陸家嘴論壇上表示，要加快備案公司境外上市，更多支

持企業去香港上市；對於境外上市，中證監將加快備案，因為排隊企業非常多。他透露，目前一

共備案了１５８家企業赴境外上市，當中８５家是去香港上市，７３家企業去美國上市。

事實上，香港ＩＰＯ市場見回暖，今日就有三隻新股一齊招股：內地網約車公司－－嘀嗒出

行（０２５５９）、內地金器品牌－－老鋪黃金（０６１８１）、內地綜合性ＡＰＩ數據流通服

務商－－天聚地合（０２４７９）同在今日起至２５日招股，預計下周五（２８日）掛牌交易。

嘀嗒出行招股價介乎５元至７元，集資最多２﹒７億元，每手５００股，一手入場費

３５３５﹒３元。

老鋪黃金招股價將為４０﹒５元，集資７﹒９億元，每手１００股，一手入場費

４０９０﹒９元。

天聚地合每股發售價８３﹒３３元，認購一手５０股，入場費４２０８﹒５３元。

此外，浙菜連鎖食肆「綠茶餐廳」運營商綠茶集團第４度遞表申請來港上市，花旗及招銀國

際為聯席保薦人。「綠茶餐廳」此前宣布將於８月底登陸香港，首間香港分店選址於銅鑼灣希慎

廣場。

內地企業紛來港上市，或與赴美上市難有關，《彭博》最新引述知情人士透露，納斯達克公

司將再次加強對中國內地和香港小型首次公開募股（ＩＰＯ）的審查，以免重蹈兩年前幾隻新股

上市後劇烈波動的覆轍。



＊中字頭炒起，中海油股價新高＊



國新投資昨出手購３隻港股通央企紅利ＥＴＦ，表明「國家隊」堅定看好港股上市央企，該

ＥＴＦ權重股昨日集體上揚；加上中證監推出「科創板八條」改革措施，中證監主席吳清更表示

要大力推動上市公司提升投資價值，中字頭續炒，連升兩日。

其中，中海油（００８８３）股價再創新高，高見２３﹒６元，連升３個交易日，收漲

３﹒５％。中石油（００８５７）亦升２﹒４％，中石化（００３８６）升約１﹒９％，中國神

華（０１０８８）升１％。中國電信（００７２８）漲２﹒８％，中聯通（００７６２）收升

１﹒５％，中移動（００９４１）升０﹒７％。



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