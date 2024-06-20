【政策解讀】「科創板八條」有那些新意？

《經濟通通訊社２０日專訊》上海科創板設立五周年之際，中證監推出服務科技創新和新質

生產力發展的八條措施，因在ＩＰＯ暫緩的大背景下，頗受市場關注。

其中，在發行承銷方面，「科創板八條」增加網下投資者持有科創板股票市值要求，並加強

詢報價行為監管，研究建立網下專業投資者「白名單」制度，對頻繁高報價機構從嚴採取資格限

制等措施。

有投行業務人員指出，此前，機構如果要當科創板ＩＰＯ的網下投資者，只需持有滬深上市

公司股票，現在把範圍精確到需要持有科創板股票才符合資格，直接增加了科創板股票需求，利

於科創板交投。在超募被約束的當下，新股漲幅吸引著機構在二級市場做配置，如此一來，網下

投資者有足夠動力在科創板持倉打新。

同時，允許虧損企業上市，也是八條措施中廣為討論的內容。新政對未盈利企業公開發行股

票鎖定比例更高、鎖定期限更長的網下投資機構，相應提高其配售比例。

業內人士指，允許優質的未盈利科技型企業上市，預計在項目申報過程中，會有更為嚴苛的

標準來看待這類企業。目前，併購重組業務實際審核中，對虧損標的的容忍度並不高。八條措施

也強調了支持科創板上市公司著眼於增強持續經營能力，收購優質未盈利「硬科技」企業，併購

業務能否順利推進最終還需看實際審核的鬆緊程度。

此外，在優化新股發行定價機制方面，「科創板八條」提出，將試點調整適用新股定價最高

報價剔除比例。目前實踐中一般選擇按照１％的剔除比例執行。為進一步加大網下報價約束，科

創板將試點統一執行３％的最高報價剔除比例。

業內人士指，此次將統一執行３％，監管旨在取一個中間值，有適度空間博弈，避免發行價

太高。（ｌｃ）

