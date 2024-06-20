《中國要聞》中國使館敦促韓方在南海問題上謹言慎行

《經濟通通訊社２０日專訊》中國駐南韓大使館發言人發表聲明，指南韓駐菲律賓使館和外

交部相關官員不顧中方一再反對，先後就南海問題發表罔顧事實的錯誤言論。中方對此表示強烈

不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。

發言人強調，南韓不是南海問題的當事方，近來卻頻頻在南海問題上說三道四、指手畫腳，

傷害了中國人民的感情。這無助於維護南海和平穩定，更不利於中韓關係發展。中方敦促韓方秉

持客觀公正立場，在南海問題上謹言慎行，以實際行動維護中韓關係大局。

發言人又說，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。當前南

海形勢緊張的經緯很清楚，蓄意製造事端、改變現狀，違反國際法、破壞南海和平穩定的是菲律

賓方面，而非中方。

近日有關事態的真相是，菲方未經中國政府允許，派出１艘運補船、２艘充氣艇非法闖入仁

愛礁鄰近海域，企圖向非法坐灘軍艦運送物資。期間，菲方運補船危險接近、蓄意碰撞中方船隻

。中國海警對菲船艇依法採取管制措施，處置合理合法、專業規範。

６月１９日，南韓政府表示關注中菲船舶近日在南海相撞一事，並呼籲有關各方在該海域維

持海洋秩序。（ｒｙ）

