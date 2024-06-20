《中國要聞》能源局：合理引導光伏產能建設，營造良好市場環境

《經濟通通訊社２０日專訊》國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍今日在國新辦新

聞發布會上表示，當前，中國光伏行業競爭非常激烈，為了引導產業健康發展，將採取以下措施

：首先，鞏固國內光伏發電的新增裝機市場。堅持集中式和分布式發展並重，一方面將加強建設

以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地；另一方面，實施「千家萬戶沐光行動」，

大力發展分布式光伏發電。

同時，要加快建設新能源基礎設施網絡，提高電網對包括光伏在內的新能源發電的接納、配

置和調控能力。其次，規範光伏發電產業秩序。局方將會同相關部門組織行業協會適時發布產業

規模、產能利用率和市場需求等信息，合理引導光伏上遊產能建設和釋放，避免低端產能重複建

設，努力營造良好的市場環境。最後，還要持續提升光伏技術創新能力。



＊穩妥有序推動新能源參與電力市場＊



另外，李創軍還表示，能源局將積極推動電力現貨市場建設，形成更加及時反應電力供需的

分時價格訊號。

目前，山西、廣東、山東、甘肅、蒙西、湖北等６個地區已實現了通過價格訊號引導用戶在

新能源大發時段多用電。後續將進一步擴大現貨市場覆蓋範圍，穩妥有序推動新能源參與電力市

場，通過有效的市場機制來促進新能源消納和新能源產業的可持續發展。（ｒｙ）

