【內房困局】標普料中國樓市續尋底，全年商品房銷售額降約１５％

《經濟通通訊社２０日專訊》標普信評最新報告稱，預計下半年中國房地產行業將在新一輪

政策的引導下繼續尋底，全年商品房銷售額將在２０２３年的基礎上回落１５％左右，即降至

９﹒５萬億－１０萬億元人民幣，對比２０２１年全國商品房銷售額１８萬億元人民幣的峰值將

下降近一半。

標普認為，今年中國商品房銷售回暖將面臨多重壓力，並指本次下調商品房銷售額預期主要

包括三方面的原因：房價持續下跌削弱購房者信心、二手房和保障房對新房市場形成擠壓、低線

城市庫存高企且需求不足。標普並認為，政府救市決心強烈，「５１７」新政是起點而不是終點

，又指「５１７」新政雖然提振市場信心，帶動市場下跌幅度收窄，但政策起效區域存在局限性

，起效時間存在滯後性。

６月國務院常委會議再提房地產市場供求關係的新變化，提出要著力推動已出台政策措施落

地見效，並將繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。標普認為，這意味著未來將有更多的

政策推出，並可能根據房地產市場現行情況進行政策加碼、或拓寬政策思路。政府重振房地產市

場的意願較為強烈，將在一定程度上改善購房者預期。（ｓｌ）

