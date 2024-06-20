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AH股新聞

20/06/2024 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２７％，半導體逆市漲

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今早小幅低開，房地產、互聯網、ＰＥＥＫ材料及飛
行汽車領跌，半導體逆市漲，滬綜指半日跌０﹒２７％，報３００９﹒７５點，深成指跌幅
１﹒１７％，創業板指跌０﹒９６％。兩市半日成交４５５８億元（人民幣．下同），較上日
（１９日）同時段成交增１﹒６％。
　　台積電市值超微軟成全球一哥，各大行紛調高其目標價，助力ＡＩ發展的高端芯片製造獲看
好，加上未來漲價預期，Ａ股半導體產業鏈今日亦爆發，指數半日漲１﹒８９％。晶華微
（滬：６８８１３０）、鍇威特（滬：６８８６９３）、燦瑞科技（滬：６８８０６１）等升
２０％封板。
　　下跌方面，地產板塊挫２﹒３９％，中洲控股（深：００００４２）挫５﹒７％，迪馬股份
（滬：６００５６５）跌５﹒３％，中交地產（深：０００７３６）跌４﹒４％，格力地產
（滬：６００１８５）跌約４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒６％。
　　官媒《新華社》日前發表樓市觀察報道指，５１７樓市新政發布後，各地紛紛出台地方細則
，如今新政逐步落地，一、二線熱點城市如廣州、上海、成都等成交日趨活躍、市場反應積極；
部分城市二手市場「以價換量」特徵明顯。從總體看，政策效應釋放還需要一定時間，目前房地
產市場仍在調整過程中。（ｒｙ）

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