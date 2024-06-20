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AH股新聞

20/06/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４％守三千，科創５０衝高回調升幅收窄

　　《經濟通通訊社２０日報道》儘管近日有多項資本市場的重磅措施公布，惟滬深股市仍然悶
局，滬綜指全日收跌０﹒４２％，連跌兩個交易日，報３００５點，守三千關，深市跌幅更大，
深成指收跌１﹒６３％。中證監昨日（１９日）在Ａ股盤後發布深化科創板改革的八條措施，科
創板股份今日終見發力，惟接近尾盤衝高回落，科創５０指數由漲近２％，收市僅升０﹒４６％
。兩市全日成交７２４４億元人民幣，按日增加２﹒８％。
　　６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報３﹒４５％，連續第十個月持
穩，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％，連續四個月不變，符合市場預期。分析指，因持續受制於
銀行淨息差壓力，ＬＰＲ打破穩勢的時機仍未到，民生銀行首席經濟學家溫彬預期，存款利率最
快可能在年中至三季度落地，進而為後續ＬＰＲ報價打開一定下行空間。
　　ＬＰＲ不變，加上《新華社》亦發文指，樓市新政效應釋放需時，市場仍在調整，房地產板
塊跌近３％領跌，中交地產（深：０００７３６）挫６％，金地集團（滬：６００３８３）跌
４％。
　
＊科創板「硬科技」企業升跌互見＊
　
　　國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》，提到支持符合條件的上市
公司通過發行股票或可轉債募集資金併購科技型企業，引導創業投資充分發揮投早、投小、投硬
科技的作用。
　　上交所昨日舉辦科創板「新質生產力行業沙龍」，邀請海光信息（滬：６８８０４１）、佰
維存儲（滬：６８８５２５）、芯原股份（滬：６８８５２１）、概倫電子
（滬：６８８２０６）四家科創板「硬科技」企業代表，與多家機構探討算力基礎設施建設的現
狀和前景、未來所面臨的機遇和挑戰，以及實現高質量發展的路徑和方式。四隻科創股升跌互見
，概倫電子漲６﹒３６％、佰維存儲升１﹒７５％，芯原股份升０﹒８３％，海光信息跌
０﹒５６％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５０３﹒２８　－０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３００５﹒４４　－０﹒４２　　　　３２４１﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３１５０﹒５０　－０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９０６８﹒８５　－１﹒６３　　　　４００３﹒００　　
　　深圳創業板指數　１７６２﹒７０　－１﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３３﹒７７　　－０﹒６６　　　　　０﹒８６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２６﹒０７　－０﹒１７　　　　　０﹒７８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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