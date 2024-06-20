《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４％守三千，科創５０衝高回調升幅收窄

《經濟通通訊社２０日報道》儘管近日有多項資本市場的重磅措施公布，惟滬深股市仍然悶

局，滬綜指全日收跌０﹒４２％，連跌兩個交易日，報３００５點，守三千關，深市跌幅更大，

深成指收跌１﹒６３％。中證監昨日（１９日）在Ａ股盤後發布深化科創板改革的八條措施，科

創板股份今日終見發力，惟接近尾盤衝高回落，科創５０指數由漲近２％，收市僅升０﹒４６％

。兩市全日成交７２４４億元人民幣，按日增加２﹒８％。

６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報３﹒４５％，連續第十個月持

穩，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％，連續四個月不變，符合市場預期。分析指，因持續受制於

銀行淨息差壓力，ＬＰＲ打破穩勢的時機仍未到，民生銀行首席經濟學家溫彬預期，存款利率最

快可能在年中至三季度落地，進而為後續ＬＰＲ報價打開一定下行空間。

ＬＰＲ不變，加上《新華社》亦發文指，樓市新政效應釋放需時，市場仍在調整，房地產板

塊跌近３％領跌，中交地產（深：０００７３６）挫６％，金地集團（滬：６００３８３）跌

４％。



＊科創板「硬科技」企業升跌互見＊



國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》，提到支持符合條件的上市

公司通過發行股票或可轉債募集資金併購科技型企業，引導創業投資充分發揮投早、投小、投硬

科技的作用。

上交所昨日舉辦科創板「新質生產力行業沙龍」，邀請海光信息（滬：６８８０４１）、佰

維存儲（滬：６８８５２５）、芯原股份（滬：６８８５２１）、概倫電子

（滬：６８８２０６）四家科創板「硬科技」企業代表，與多家機構探討算力基礎設施建設的現

狀和前景、未來所面臨的機遇和挑戰，以及實現高質量發展的路徑和方式。四隻科創股升跌互見

，概倫電子漲６﹒３６％、佰維存儲升１﹒７５％，芯原股份升０﹒８３％，海光信息跌

０﹒５６％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０３﹒２８ －０﹒７２

上證綜合指數 ３００５﹒４４ －０﹒４２ ３２４１﹒００

上證Ａ股指數 ３１５０﹒５０ －０﹒４２

深證成份指數 ９０６８﹒８５ －１﹒６３ ４００３﹒００

深圳創業板指數 １７６２﹒７０ －１﹒４４

上證Ｂ股指數 ２３３﹒７７ －０﹒６６ ０﹒８６

深證Ｂ股指數 １１２６﹒０７ －０﹒１７ ０﹒７８

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