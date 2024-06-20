《中國監管》理財公司信託公司合作收益率虛高違規產品，監管叫停

《經濟通通訊社２０日專訊》內地理財公司與信託公司聯手推出的所謂「高收益產品」將被

清理。《上海證券報》引述業內人士透露，監管部門近日向信託公司下發《關於進一步加強信託

公司與理財公司合作業務合規管理的通知》，明確指出信託公司與理財公司合作時存在的四大問

題，並針對信託公司配合理財公司使用平滑機制調節產品收益，為現金管理類理財違規投資低評

級債券等問題，要求各信託公司於６月３０日前完成自查並認真制訂整改計劃。

報道指，去年以來，多家理財公司聯合信託公司，通過灰色操作打造了７日年化收益率突破

４％的高收益理財產品，涉嫌不公平對待投資者。與此同時，部分現金管理類理財產品還借用信

託通道進行監管套利。

報道引述滬上一名信託業人士稱，去年以來，理財公司和信託公司合作的理財產品大多可以

實現超過４％的７日年化收益率，且流動性很好，因此規模增長非常快，但當中很多產品的收益

率都是「虛高」的，一些打「擦邊球」的行為亟待規範，此次監管要求自查很有必要。該人士透

露，表面上看，平滑機制信託是將產品的收益進行平均，不存在過多風險，但實際上存在對投資

人不公平的問題，而且一旦債市調整，各個理財產品間會出現連鎖效應，爆發流動性風險。

報道並提到，由於債券市場收益率中長期處於下行通道，為了維持現金類管理產品的中高收

益，部分理財公司還通過信託通道突破投資範圍。現金管理類產品無法投資信用等級在ＡＡ＋以

下的債券、資產支持證券，但信託並不存在這一限制。理財公司借用信託通道實現信用下沉，不

僅存在監管套利風險，還造成了投資人適當性風險的快速積累。（ｓｌ）

