《Ａ股焦點》東方集團挫７％，１６億存款取不出擬賣所持港股紓困

《經濟通通訊社２０日專訊》昔日東北傳奇民企傳出「爆雷」風險，東方集團

（滬：６００８１１）周二（１８日）發公告稱，因關聯財務公司東方財務公司近期流動性「暫

時趨緊」，東方集團及子公司在當中的存款出現大額提取受限情形，而相關存款有逾１６億元（

人民幣．下同）。上交所當晚火速向東方集團下發監管工作函，要求公司自查存款存放和使用情

況，相關資金是否被控股股東及關聯方挪用等。東方集團股價昨日開盤跌停，報１﹒２２元，今

日繼續下跌，現挫７﹒４％，報１﹒１３元。

東方集團昨晚發公告稱，收到控股股東、公司實際控制人張宏偉的《關於化解財務公司相關

風險的承諾函》（下稱《承諾函》），擬通過處置其所持有的聯合能源集團（００４６７）部分

股權、ＵＥＰ風能（私人）有限公司股權等資產回籠資金，支持東方財務公司解決短期流動性趨

緊問題，以保證上市公司及子公司所存放資金的流動性和安全性，確保上市公司利益不受損失。

預計有關處置工作在未來３－６個月內完成。



＊「東方系」參控股聯合能源集團、民生銀行和錦州港＊



不過，有內媒指出，聯合能源在港股二級市場的交易並不活躍，其股權變現之路可能不會太

順暢。目前聯合能源股價跌１﹒８％，報０﹒５５港元。

據內媒《時代周報》介紹，東方集團是黑龍江第一家股票公開發行並上市的民營企業，也是

中國最早實行股份制改造並獲准上市的民企之一。現年７０歲的張宏偉年輕時是哈爾濱呼蘭縣楊

林鄉一名泥瓦匠，當年帶領十幾名農民用７００元承包建築工程，至１９８４年１０月成功創立

哈爾濱東方建築工程公司，四年後更名「東方企業集團」，１９８９年４月改制為股份制企業。

１９９４年，東方集團在上交所掛牌上市，同年《福布斯》首次對中國富豪排名，張宏偉位列第

二。張宏偉所織就的「東方系」參控股４家知名上市公司，除了東方集團，還有聯合能源集團、

民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）和錦州港（滬：６００１９０）。



＊近年持續虧損，仍將逾七成貨幣資金存於關聯財務公司＊



對於今次危機，《新浪財經》指出，根據歷年公告，東方集團常年將大比例資金存於財務公

司，近四年平均近六成貨幣資金存於財務公司。值得注意的是，２０２３年，公司存於財務公司

的貨幣資金由２０２２年的５０％上升至２０２３年的７３％，而截至２０２３年末，東方集團

期末貸款金額高達１６５﹒１２億元，貨幣資金僅剩３１﹒７６億元。

同時，東方集團近年持續虧損，營收由２０２１年的下降６﹒６８％至１３７﹒２９億元，

２０２２年的下降１７﹒９４％至１１２﹒６５億元，一路擴大至２０２３年的下降

４６﹒０２％至６０﹒８１億元，而２０２１年、２０２２年、２０２３年的虧損分別為

１７﹒１９億元、９﹒９６億元、１５﹒５７億元。今年一季度，東方集團收入下降

７８﹒７３％至４﹒１３億元，歸屬母公司股東的淨利潤為１﹒７２億元。

對於２０２３年業績虧損的原因，東方集團稱是子公司東方安頤城鎮發展投資有限公司的房

地產資產相關處置工作，因房地產市場下行、市場信心恢復緩慢等影響而未實現相關收入以及房

地產合作項目虧損，導致房地產板塊較２０２２年度預計虧損增加。（ｓｌ）



