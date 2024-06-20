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AH股新聞

20/06/2024 11:43

【中概焦點】納斯達克據報加強對中國內地和香港小型股ＩＰＯ審查

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，納斯達克公司將再次加強對中
國內地和香港小型首次公開募股（ＩＰＯ）的審查，以免重蹈兩年前幾隻新股上市後劇烈波動的
覆轍。尚乘、Ａｄｄｅｎｔａｘ　Ｇｒｏｕｐ　Ｃｏｒｐ等中國內地和香港的幾隻小型股在
２０２２年首次交易中股價最多飆升了３２０００％，但在接下來的幾周暴跌。當時在紐約引發
了一輪質疑。
　　知情人士稱，幾家總部位於香港和中國大陸的ＩＰＯ申請者面臨納斯達克的一系列問題，而
問題集中在這些公司在上市前出售股票的投資者的身份和獨立性。到目前為止，未有任何ＩＰＯ
因質疑增多而被叫停，但整個過程延長了數周，為原本不用花太多時間的審查增加了不確定性
和成本。
　　報道提到，總部位於紐約的納斯達克交易所發言人拒絕置評。
　　報道指，儘管美國大選前地緣政治緊張局勢加劇，仍有愈來愈多中國內地和香港小型公司轉
向納斯達克籌集資金。中國已經表明支持科技企業境外上市，讓一些因市場長期低迷而無法在國
內籌資的公司重獲生機。香港的創業板形同關閉已有多年，直到一家公司本月早些時候掛牌，這
使得納斯達克成為有吸引力的選擇。（ｓｌ）

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