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AH股新聞

20/06/2024 13:50

【ＦＯＣＵＳ】力挺「硬科技」上市，顯國家戰略考量

　　【ＦＯＣＵＳ】當英偉達市值突破３﹒３４萬億美元「富可敵國」，威震Ａ股的「茅王」，
股價短短一個多月卻累計下挫１５％，市值蒸發幾乎相當於中芯國際加京東方的總和。被外媒稱
為「Ｆｉｒｅｗａｔｅｒ」的茅台驟然跌落神壇，中證監最新發布「科創板八條」，力挺「硬科
技」企業上市，時點猶耐人尋味。
　
＊大國重器靠新質生產力＊
　
　　從去年中央經濟工作會議提出，「推進中國式現代化是最大的政治」；到１月中央政治局集
體學習強調，「必須牢記高質量發展是新時代的硬道理」；再到５月企業與專家座談會上，最高
層詢問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？」無不顯示當前最熱話題的「新質生產力
」，已成最高國家戰略。
　　就在中證監借科創板推出５周年之際，公布《深化科創板改革，服務科技創新與新質生產力
發展的八項措施（科創板八條）》的同日，美國商務部工業與安全副部長Ａｌａｎ　
Ｅｓｔｅｖｅｚ正計劃出訪荷蘭和日本，要求半導體設備製造商ＡＳＭＬ及Ｔｏｋｙｏ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ對中國施加新的限制，中國晶片大廠被指借這些設備製造ＤＲＡＭ並堆疊為
ＨＢＭ晶片，用於訓練ＡＩ大模型。
　　此印證了最高層所指，「大國重器必須掌握在自己手裏」，而「科創板八條」提及的強化科
創板「硬科技」定位，優先支持具關鍵核心技術的優質未盈利「硬科技」企業上市，就是以資本
市場力挺自主創新。
　
＊缺原創性、顛覆性創新＊
　
　　在「科創板八條」揭盅之前，財政部上月底已牽頭四大行等１９名股東，成立３３４０億元
人幣的集成電路產業投資基第三期；另有數據顯示，寧德時代、上汽、京東方、ＴＣＬ、比亞迪
、中芯國際等，去年在獲得政府補貼的金額方面名列前茅。
　　盡管如此，有中國版納斯達克之稱的科創板，走勢顯著落後於迭創新高的納指，不單科創
５０指數較２０２１年中時的最高峰腰斬，５７３間公司的總市值不到６萬億，走勢最好的公司
股價亦僅五倍多漲幅。原因除了投資門檻，最根本恐仍是缺乏原創性、顛覆性創新，背後或因中
國的Ｒ＆Ｄ投入只有一小部分用於基礎研究（大部分為實驗研究）。
　　不過，中國在清潔能源、量子技術、材料科學等領域佔據世界前沿地位，去年發表的高影響
力論文數量已超過美國和歐盟的總和。可以預期的是，當新質生產力牽涉地緣政治、經濟、軍事
優勢的競賽，以資本市場、併購重組等金融工具支持基礎研究和技術轉化，英偉達式的奇跡或不
太遠。

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