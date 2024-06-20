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AH股新聞

20/06/2024 17:23

《神州基金》多家機構暫停展示私募基金淨值等數據，以符合新規

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地證券私募機構定期業績數據持續「淡出視野」。據《中國
證券報》報道，５月以來，多家機構逐步減少內地私募機構的淨值數據、業績數據定期發布，相
關數據更新頻率一般為周度或月度；６月以來，券商機構的相關私募數據已難覓蹤影。據不完全
監測，截至本周（６月１７日至２１日當周），除極少數自媒體還能搜索到部分頭部、腰部量化
私募的業績數據外，以往券商、第三方定期發布的私募業績數據基本已全部暫停。
　　報道引述機構人士指出，根據今年４月底發布的《私募證券投資基金運作指引》等政策相關
規定，除已履行特定對象確定程序的合格投資者、符合規定的基金評價機構外，私募基金管理人
（私募機構）不得向不存在私募證券投資基金銷售委託關係的機構或者個人，提供基金淨值等業
績相關信息。除私募基金管理人，以及與其簽署該基金代銷協議的基金銷售機構外，任何機構和
個人不得展示和傳遞基金淨值等業績相關信息，監管部門另有規定的除外。該人士稱，在此背景
下，該機構以往的私募淨值發布，預計將在私募運作指引等政策落地之後停止。該指引將在今年
８月１日起實施。
　　報道又指，為滿足監管規定，近期有第三方機構開始尋求相關可行的辦法，其中之一是與此
前沒有進行過私募產品代銷業務合作的私募機構，簽署產品代銷協議。
　　報道並引述業內人士指出，對於私募產品嚴格在合規要求下「封閉性發布」，業內整體非常
認同其對證券私募行業的規範性作用，但同時由於缺乏私募行業「整體面上的業績基本數據」，
一些機構投資人在私募業績數據參考上，可能面臨一定難度。（ｓｌ）

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