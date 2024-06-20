《神州基金》多家機構暫停展示私募基金淨值等數據，以符合新規

《經濟通通訊社２０日專訊》內地證券私募機構定期業績數據持續「淡出視野」。據《中國

證券報》報道，５月以來，多家機構逐步減少內地私募機構的淨值數據、業績數據定期發布，相

關數據更新頻率一般為周度或月度；６月以來，券商機構的相關私募數據已難覓蹤影。據不完全

監測，截至本周（６月１７日至２１日當周），除極少數自媒體還能搜索到部分頭部、腰部量化

私募的業績數據外，以往券商、第三方定期發布的私募業績數據基本已全部暫停。

報道引述機構人士指出，根據今年４月底發布的《私募證券投資基金運作指引》等政策相關

規定，除已履行特定對象確定程序的合格投資者、符合規定的基金評價機構外，私募基金管理人

（私募機構）不得向不存在私募證券投資基金銷售委託關係的機構或者個人，提供基金淨值等業

績相關信息。除私募基金管理人，以及與其簽署該基金代銷協議的基金銷售機構外，任何機構和

個人不得展示和傳遞基金淨值等業績相關信息，監管部門另有規定的除外。該人士稱，在此背景

下，該機構以往的私募淨值發布，預計將在私募運作指引等政策落地之後停止。該指引將在今年

８月１日起實施。

報道又指，為滿足監管規定，近期有第三方機構開始尋求相關可行的辦法，其中之一是與此

前沒有進行過私募產品代銷業務合作的私募機構，簽署產品代銷協議。

報道並引述業內人士指出，對於私募產品嚴格在合規要求下「封閉性發布」，業內整體非常

認同其對證券私募行業的規範性作用，但同時由於缺乏私募行業「整體面上的業績基本數據」，

一些機構投資人在私募業績數據參考上，可能面臨一定難度。（ｓｌ）

