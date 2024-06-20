【債務風險】河南擬發５２０億新增專項債化債，使用限制疑已鬆動

《經濟通通訊社２０日專訊》河南省財政廳昨發布通知稱，決定發行２０２４年河南省政府

專項債券（十六至十七期），擬發行總額６１９﹒８５４６億元（人民幣．下同），品種為記帳

式固定利率附息債券，其中７年期再融資專項債券計劃發行９９﹒８５４６億元，１０年期新增

專項債券計劃發行５２０億元。同時公布的信用評級報告披露，５２０億元１０年期新增專項債

券籌集資金全部用於化解存量債務，引起市場關注。

《財新》指出，２０１５年起推出的地方政府債券，根據資金用途分為新增債券、置換債券

、再融資債券，其中，新增債券只用於公共項目投資建設；置換債券用於將以非地方政府債券形

式存在的存量債務置換為政府債券，主要在２０１５年－２０１９年之間發行，在２０２０年後

的官方表述中未再發行；再融資債券則用於到期地方政府債券的借新還舊，２０１９年以來各類

化債探索中也出現用於償還存量債務而非存量債券的特殊再融資債券。



＊財政部曾明確新增專項債不得用於置換存量債務＊



報道並指，財政部此前明確表示，新增專項債不得用於置換存量債務。河南此次在信用評級

報告中明確表示，將新增專項債券用於化解存量債務，突破了以往新增專項債券的用途，意味著

在地方化債的大背景下，相關政策或有鬆動。

報道又提到，部分地方此前也採用了變通的方式，將新增專項債券用於有隱性債務的存量項

目，一定程度上起到化解存量債務的作用，並曾有了解地方債情況的高層官員證實，在專項債合

規性要求提高之後，由於缺乏符合條件的項目，一些新增債券用於置換隱性債務，雖然不合規，

但比趴在帳上用不出去要好。

此外，信用評級報告還顯示，河南發行的上述５２０億元專項債，規模相當於２０２３年底

河南省政府債務餘額的２﹒９１％，對河南省政府債務總額影響很小。（ｓｌ）

