【人行操作】人行媒體：ＬＰＲ報價並不必然需要掛勾ＭＬＦ利率

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》今日發文講解６月貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）為何「按兵不動」，當中提到，雖然不少專家把中期借貸便利（ＭＬＦ）利率

不變視為ＬＰＲ本月不動的原因之一，但有業內人士提醒，ＬＰＲ報價本身並不必然需要掛勾

ＭＬＦ利率；也有研究建議可參考國際經驗，探索將類似ＳＯＦＲ等市場基準利率作為浮動貸款

的利率定價基準。

文章表示，ＬＰＲ是金融機構對最優惠客戶的貸款利率。理論上，金融機構可結合資金成本

、風險水平等多種因素形成對最優惠客戶的貸款利率，並基於一定公式形成ＬＰＲ報價。由此可

見，ＬＰＲ報價本身並不必然需要掛勾或參考ＭＬＦ利率。當前，受多種因素影響，銀行自身的

ＬＰＲ報價並不完全真實準確地反映其實際最優惠客戶貸款利率，這在發達經濟體金融機構推動

ＬＩＢＯＲ改革前也存在類似問題。

實際上，ＭＬＦ利率與ＬＰＲ調整步調並非完全一致。２０２１年１２月，ＭＬＦ利率沒動

，１年期ＬＰＲ利率下行５個基點；２０２２年８月，ＭＬＦ利率下降１０個基點，５年期以上

ＬＰＲ則下行１５個基點；２０２４年２月，ＭＬＦ利率並未調整，但５年期以上ＬＰＲ下降

２５個基點。

文章引述中信證券首席經濟學家明明表示，人行行長潘功勝昨在陸家嘴論壇上提到，「未來

可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率」，以及「持續改革完善貸款市場報價利

率（ＬＰＲ）」，也明確提示市場，未來宜進一步淡化ＬＰＲ與ＭＬＦ利率之間的關係。文章又

引述業內人士稱，未來改革方向應努力生成一個借貸雙方都覺得公平的報價，並以此作為貸款定

價參考。（ｓｌ）

