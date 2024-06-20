【人行操作】機構：ＭＬＦ逐漸與ＬＰＲ脫勾，利率錨作用或將弱化

《經濟通通訊社２０日專訊》中國６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如市場預期持穩，雖

然市場認為ＭＬＦ（中期借貸便利）的利率錨作用仍在，但市場人士指出，人民銀行行長潘功勝

昨詳細闡釋未來政策框架時提到，七天期逆回購操作利率已基本承擔了主要政策利率的功能，七

天逆回購的作用在政策利率中被「拔高」，可能意味著在未來政策利率走廊中，ＭＬＦ利率錨作

用相對弱化，包括其對ＬＰＲ的引導意義。

華西證券研究所最新報告稱，假如市場一致弱化ＭＬＦ的定位作用，短期市場可能進入一個

相對「失錨」的狀態，各類資產間的相互比價，如稅後的貸款、信用債、利率債的票息價值對比

，或成為「新錨」形成以前的定價抓手。

華泰證券更認為，目前ＭＬＦ和ＬＰＲ本身就在逐漸與市場利率脫勾，例如今年債券利率與

ＭＬＦ出現較大偏離，房貸下限取消後住房貸款也不再掛勾五年期ＬＰＲ，加上存款利率在市場

化下調，整個利率體系其實已經在深度市場化。值得注意的是，ＭＬＦ目前存量餘額還不少，如

果弱化其價格意義，保留其數量型作用，那就需要將ＭＬＦ利率向市場利率貼近，或者直接市場

化定價。（ｓｌ）

