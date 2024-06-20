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AH股新聞

20/06/2024 15:12

【人行操作】機構：銀行淨息差壓力仍大，ＬＰＲ下調時機未到

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如市場預期持穩；儘
管人民銀行行長昨日的講話令下調憧憬一度浮現，但分析指出，因持續受制於銀行淨息差壓力，
ＬＰＲ打破穩勢的時機仍未到，破局還需等待存款利率新一輪調降為銀行減負。
　　《路透》引述一銀行理財子公司研究人士指出，ＬＰＲ下調的前提，是要先降存款利率。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，商業銀行淨息差壓力依然較大，個人住房貸款利
率下限取消等一攬子政策措施效果有望逐步釋放，銀行短期下調ＬＰＲ利率門檻不低。他認為，
ＬＰＲ利率仍有調降空間，但調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。考慮到國內經
濟延續復甦，商業銀行淨息差依然較大，存款市場結構變化，存款利率在經歷快速下降後調整空
間有所收窄等，今年ＬＰＲ利率即便調整，幅度料低於去年。
　　華泰證券固收研究團隊亦稱，人行行長昨特別提到「保持金融機構自身健康性」，大概率是
指銀行淨息差問題。目前銀行息差壓力依然較大，後續預計貸款擠水分，存款防空轉還會繼續，
也意味著ＬＰＲ不會很快下調。（ｓｌ）

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