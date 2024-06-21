《缸邊隨筆－石鏡泉》備戰

《缸邊隨筆》美中博弈必涉金融戰，這場戰可以在中國Ａ股開打，也可以在港股開打。一旦

開打，美方資金必沽港股、Ａ股，而中方必要撐港股、Ａ股，但怎撐？看今年２月時阿爺的撐Ａ

股方法可窺一二。



今年２月１９日，國內的靈均量化基金，在一分鐘內，沽出了２５﹒６７億元（人民幣．下

同）的股票，Ａ股自然狂瀉。



靈均是國內數一數二的量化基金，成立於２０１４年６月底，是由一班在華爾街飲過鹹水的

海歸打理。他們用上華爾街的閃崩（沽）策略，在秒速時間內，用龐大沽盤，左手交右手，右手

交左手把股價打下，再在低位撈貨，成功套利。



有問，既是自己左手交右手，右手交左手，自己沽，自己買回，如何套利？原因簡單，不左

手沽，右手買，市場其他投資者見沽盤大，就不敢買。無人買即是沽不成，無成交，股價便被定

格，不足以震懾人心。只有自己左手沽，右手買，又再右手沽，左手買，便可製造出旋風式的暴

力，會拖動一些不知就裏的投資者怕蝕而沽售。靈均就把人家「蝕本貨」吸過來，所以靈均在當

日被中證監捉正時，發表道歉公告，也謂自己不是看空Ａ股，全日埋單反增持了８億元的Ａ股。



帶動逾２６億元的買賣，增持了８億元資產，就是這些將股價舞高弄低的量化基金的伎倆。



靈均是否在被中證監問詢後才買回Ａ股？不知，但無論如何他們可以高位沽貨，低位買回貨

，就是不爭之實。



阿爺又怎樣去把靈均搞爛的股價撐回來？不是逐隻逐隻股票去買，若是，阿爺要很多人手。

阿爺只做撳掣，買入Ｎ隻Ａ股ＥＴＦ，便由這些ＥＴＦ的發行者，即證券商去買貨。這等同用萬

發炮，一扳掣便萬炮齊發。



＊阿爺投資港股央企＊



在靈均事件之後，國內更有大行發行２０００隻股票的ＥＴＦ，這九成九是應阿爺所求而開

拓出來的。有２０００隻、１０００隻、５００隻股的ＥＴＦ齊備，等同在股市這個環節，配上

強大火力網，有邊個唔怕死，敢來沽空Ａ股，就會被Ｎ間大行的Ａ股ＥＴＦ還擊。列好Ａ股的東

風２１，美國敢來搞事？



不過Ａ股有Ａ股的東風２１，但港股呢？Ａ股的東風２１怎也不能在港股用上。於是國內證

券行九成又應阿爺所求，搞出港股通央企紅利ＥＴＦ來，目前有廣發基金、南方基金、景順長城

基金等作為先頭部隊，架好橋頭堡，日後可能會有更多的國內大行建立類似的港股通央企紅利

ＥＴＦ。６月１９日阿爺出手買嘞！



阿爺投資於香港上市的央企是必然的，除了是作為預防性、防禦性對不良外資的對壘陣地外

，亦因為Ａ、Ｈ股有大差距，要將此間價差拉窄。



阿爺拉頭纜買在港的央企，國內投資者亦會否跟買？一旦成風，咁在港的央企價是有機會與

Ａ股價跟上，所以係咪要買國企吖？留心，是在港上市的國企、央企，不是Ａ股的國企。



邊隻在港的央企抵？下周續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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