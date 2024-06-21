《駐京專電》商務部：不願見中歐貿易摩擦，審慎克制使用救濟措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中方近日宣布對歐盟產豬肉等發起反傾銷

調查，有媒體認為這是對歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露的反制，而歐方各界就擔心貿易

摩擦升級，可能會引發「貿易戰」。中國商務部發言人對此回應稱，中歐當前出現的貿易摩擦局

面，中方並不願看到，但令人遺憾的是，歐方不斷挑起貿易爭端。

商務部發言人指出，中方始終秉持雙方領導人共識精神，在雙邊會見、世貿組織第１３屆部

長級會議（ＭＣ１３）等多雙邊場合，通過會見、會談、通話、信函等各種方式，不斷向歐盟機

構及成員國闡明中方立場，展示開放合作態度，明確要求通過對話協商妥善解決問題。中方始終

遵循世貿組織規則，審慎克制使用貿易救濟措施。

然而，僅２０２４年以來，歐方就密集出台了３１項對華貿易投資限制措施，其中貿易救濟

措施２５項，還對華發起了外國補貼條例（ＦＳＲ）調查、國際採購工具（ＩＰＩ）調查，嚴重

干擾中歐經貿合作。歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在於歐方，至少

歐方有「三個沒有」做到：一是領導人共識沒有得到落實，二是世貿組織規則沒有得到遵守，三

是企業合法權益沒有得到保護。

發言人強調，歐方的做法是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

中方希望歐方能夠言行一致、相向而行，落實好雙方領導人達成的共識，照顧雙方合理關切，按

照世貿組織規則，通過對話協商妥處分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控，共

同推動中歐經貿合作行穩致遠。

