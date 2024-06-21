  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/06/2024 10:39

《中國要聞》專家警告地方選擇性查稅行為打擊企業及市場信心

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中國多家上市公司紛紛收到補交若干年前的稅款通知書
，最久的追溯至３０年，金額達到數千萬至上億元人民幣。例如，內地知名豆奶品牌維維豆奶母
企維維股份（滬：６００３００）早前公告，被要求代前子公司枝江酒業補繳過去三十年的稅款
合共逾８５００萬元人民幣。
　　國內知名經濟學家華生在微博發貼文表示，「對超過五年的涉稅嫌疑或漏稅，就應當不在追
繳範圍之內。當前經濟和就業的壓力都很大，各地各方面的政策都應當與中央的精神保持高度一
致，不能見小利而忘大義，驚攪企業和市場」。
　　國家稅務總局此前強調，稅務部門沒有組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒
有倒查２０年、３０年的安排。近期反映的有關查稅補稅，有的是對企業以前年度欠稅按程序進
行催繳，有的是對企業存在的稅收政策適用風險按程序予以提示告知，均屬稅務部門例行的依法
依規正常履職行為。
　　華生文章指出，在一場有關建設法治化營商環境的閉門研討會上，好幾個專家表示說，如果
真組織全國安排若干年的檢查，反而還好些，因為至少還會有正式文件及查處的標準和倒查年限
的規定。但現在各地稅務部門自行去做，無論想查多少年或者是無論造擇給哪家企業發提示警示
，均屬依法依規正常履職，這等於說都是可以都是正確的。專家們擔心這樣開了綠燈下去，在目
前地方財政緊張的情況下，這種可以選擇性執法的倒查風會越刮越大。而且由於被告之、被查的
幾乎全是民營企業，這樣許多人猜疑是不是上面又有什麼新的動向和精神，市場和人心就更加不
穩定了。（ｅｗ）
　

【你點睇】港大校政風波續發酵，蔡若蓮指若大學無法良好管治當局可收回撥款，你認為政府介入會否影響院校自主？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金