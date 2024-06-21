《中國要聞》專家警告地方選擇性查稅行為打擊企業及市場信心

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中國多家上市公司紛紛收到補交若干年前的稅款通知書

，最久的追溯至３０年，金額達到數千萬至上億元人民幣。例如，內地知名豆奶品牌維維豆奶母

企維維股份（滬：６００３００）早前公告，被要求代前子公司枝江酒業補繳過去三十年的稅款

合共逾８５００萬元人民幣。

國內知名經濟學家華生在微博發貼文表示，「對超過五年的涉稅嫌疑或漏稅，就應當不在追

繳範圍之內。當前經濟和就業的壓力都很大，各地各方面的政策都應當與中央的精神保持高度一

致，不能見小利而忘大義，驚攪企業和市場」。

國家稅務總局此前強調，稅務部門沒有組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒

有倒查２０年、３０年的安排。近期反映的有關查稅補稅，有的是對企業以前年度欠稅按程序進

行催繳，有的是對企業存在的稅收政策適用風險按程序予以提示告知，均屬稅務部門例行的依法

依規正常履職行為。

華生文章指出，在一場有關建設法治化營商環境的閉門研討會上，好幾個專家表示說，如果

真組織全國安排若干年的檢查，反而還好些，因為至少還會有正式文件及查處的標準和倒查年限

的規定。但現在各地稅務部門自行去做，無論想查多少年或者是無論造擇給哪家企業發提示警示

，均屬依法依規正常履職，這等於說都是可以都是正確的。專家們擔心這樣開了綠燈下去，在目

前地方財政緊張的情況下，這種可以選擇性執法的倒查風會越刮越大。而且由於被告之、被查的

幾乎全是民營企業，這樣許多人猜疑是不是上面又有什麼新的動向和精神，市場和人心就更加不

穩定了。（ｅｗ）



